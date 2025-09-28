İranlı Activist'ten Kudüs'e Barış Yürüyüşü

İRANLI Somayeh Moghadam (Nazenin), Gazze'ye destek için March Of Yunus (Yunus Yürüyüşü) adıyla 'Yunus, Barış ve İnsanlık Yürüyüşü' sloganıyla Üsküdar'dan Kudüs'e yürüyüş başlattı.Moghadam yürüyüş öncesinde "Aslında bu, dünya halkına seslenerek bu sıradanlaşmış kötülüğe 'Dur' demektir. Hiçbir çocuk, hiçbir yerde, hiçbir ölümü hem de böyle bir katliamı hak etmiyor." diye konuştu.

İranlı Somayeh Moghadam (Nazenin), Gazze'ye destek için March Of Yunus (Yunus Yürüyüşü) adıyla bir yüüyüş başlattı. 'Yunus, Barış ve İnsanlık Yürüyüşü' sloganıyla Üsküdar'dan başlayan yürüyüş Kudüs'te sona erecek.7 yıldır İstanbul'da yaşayan ve özel bir üniversitede Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora öğrencisi olan İranlı Somayeh Moghadam (Nazenin) Üsküdar Meydan'ında basın açıklaması yaptıktan sonra yürüyüşünü başlattı.

'BU YÜRÜYÜŞ KÖTÜLÜĞE "DUR" DEMEKTİR'

Yürüyüşle ilgili bilgi veren İranlı Siyaset Bilim ve Uluslarararası İlişkiler doktora öğrencisi İranlı Somayeh Moghadam (Nazenin), "Bu yürüyüşün adı 'March of Yunus', 'Yunus Yürüyüşü' dür. İlk önce bu adı neden verdiğimi açıklamam gerekiyor. Birincisi biliyorsunuz Hz.Yunus Allah'ın emrine itaat etmediğinde kavminden yüz çevirdi. Sonra balina yuttuktan sonra dua ediyor ve yeniden kavmine geri dönüyor. İki yıl boyunca Gazze çocukları, bombardıman altındayken devletler ve milletler sessizdiler. Bunun adını bu sebepten koydum. Çünkü bizim de kavmimize, insan vicdanına geri dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Neden İstanbul'dan Kudüs'e. Çünkü 3 dinin hareket ettiği bir rotadadır. Eskiden her 3 din Yahudilerde, Hristiyanlarda ve Osmanlı zamanında sur alaylarıyla İstanbul'dan başlayıp Kudüs'e giden ibadi bir yolculuktu. Aslında bu, dünya halkına seslenerek bu sıradanlaşmış kötülüğe 'Dur' demektir. Hiçbir çocuk, hiçbir yerde, hiçbir ölümü hem de böyle bir katliamı hak etmiyor. Eskiden Naziler döneminde kendileri soykırıma maruz kalan bir kavim şu an nasıl bunu başka bir kavime uygun görür gerçekten bunu anlamış değilim. Bu yüzden belki bu hareket, bütün insanlığı biraraya getirir. Bu insanlık adına eskiden yapılan bu yürüyüş, yeniden ihya olarak bu vahşete 'Dur' diyebilsin diye ben bunu planladım; ama ben tek başıma bunu yapmayacağım. Bunu da aktarmam gerekiyor. Çünkü bu benim tek başıma yapacağım bir iş değil. Bu bütün insanlığın yüz karasıdır. Bu yüzden de herkesin buna bir türlü destek vereceğini de inanıyorum. Çünkü sonuçta özgür ruhlu insanlar bu dünyada az değildir. Kesinlikle de destek göreceğine inanıyorum" dedi.

'8 İLDE DURACAĞIM'

Moghadam, "Üç dinin hareket ettiği bir rota. İstanbul'dan hareket edilecek. Zaten az sonra ben hareket edeceğim, 8 tane ilde duracağım. Ümit ederim ki başka insanlar da katılmayı düşünür. İlk önce İstanbul, İzmit, Adapazarı, Düzce, Bolu, Ankara, Konya, Mersin, Adana, Hatay hattına kadar Türkiye sınırlarında olacak. Biliyorsunuz bu Sumud filoları zaten denizyoluyla İsrail sınırlarını çevrelemiş durumdalar. Belki karayoluyla da aynı şeyi yapabilmeyi ümit ederim. Bizim sayımız az ama inancımız tamdır. O çocukların gerçekten bize ihtiyacı var. Hiçbirimiz zaten ne dinimizi, ne dilimizi, ne ırkımızı, hiçbirşeyimizi seçmiyoruz. Hiçbir çocuk, hiçbir din, Allah, hiçbir kanunda, hiçbir çocuğun böyle bir soykırıma izin vermemiştir veremez de. Eğer uluslararası destek görebilirsek ve Cumhurbaşkanımız da bizim yürüyüşümüze destek verirse gemiyle Beyrut'a, Beyrut'tan, Şam'a, Şam'dan, Amman'a ve oradan da Filistin sınırlarına yakınlaşıp eğer nasipse Kudüs'e gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'SİLAHLAR SUSSUN İNSANLIK UYANSIN'

İranlı Moghadam, "O çocuklar ölümü hak etmiyor. Silahlar sussun ve insanlık uyansın. Çünkü sıradanlaşmış kötülüğün sebebi sadece bir kişi değildir. Her sustuğumuzda ve o çocukların her biri öldüğünde hepimiz bundan mesulüz. Lütfen birlikte tek yürek olarak hareket edelim ve belki bu silahları susturabiliriz diye düşünüyorum. Gerçekten bu son zamanlarda bu eylemin benim okulumdan daha da önemli olduğuna inanıyorum. Bazen büyük taarruzlar ve silahsız yapılır, insan gücüyle yapılır. Umarım ki hepimiz de, hep beraber bu dünyayı hep beraber iyi bir yere götürebiliriz" şeklinde konuştu.