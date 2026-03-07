Haberler

İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar
İran, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yönelik yeni bir hava saldırısı başlattı. Peş peşe fırlatılan füzeler İsrail'de gökyüzünü aydınlatırken, bölgeden gelen görüntülerde hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin İran füzelerini engellemekte başarısız olduğu ve çok sayıda mühimmatın Tel Aviv'e isabet ettiği görüldü.

  • İsrail ordusu İran'dan yeni bir füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu.
  • İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe, İran füzelerini engellemekte başarısız oldu.
  • İran füzelerinden çok sayıda mühimmat başkent Tel Aviv'e isabet etti.

ABD ile İsrail'in saldırısı altındaki İran'ın misillemeleri devam ediyor.

İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ FÜZE SALDIRISI

Son olarak İsrail ordusu, İran'dan yeni füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, İran misillemesi nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Misillemenin hedef aldığı bölgelerde cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildiğine dikkat çekilen açıklamada, halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığının altı çizildi.

DEMİR KUBBE ETKİSİZ KALDI, TEL AVİV'E FÜZE YAĞDI

Söz konusu açıklamadan kısa bir süre sonra ise İran füzeleri, İsrail semalarına ulaştı. Bölgeden gelen görüntülerde İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin İran füzelerini engellemekte başarısız olduğu ve çok sayıda mühimmatın başkent Tel Aviv'e isabet ettiği görüldü. Sirenleri çaldığı kentte çok sayıda güçlü patlama sesi de duyuldu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise İran'dan fırlatılan çok başlıklı bir füzenin etkisiz hale getirilmesi için çok sayıda önleyici füzenin ateşlendiği bildirildi. Kanal 12 televizyonu, bir füzenin açık alana düştüğünü iddia etti.

Kaynak: Haberler.com
ABD ve İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da şiddetli patlamalar

Gece yarısı bomba yağdırdılar! Tahran'da şiddetli patlamalar
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama

İran'da vahşet ne kadar sürecek! Eylül demişti, yeni tarih verdi
