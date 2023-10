Netanyahu'dan İran ve Hizbullah'a uyarı: İrademizi sınamayın, bedeli çok ağır olur

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın, İsrail'e yönelik, "Bölgede bulunan sahadaki unsurlar bu duruma karşı seyirci kalmayacaklar. Eğer kara saldırısı olursa Gazze işgalcilere mezar olur." restine Binyamin Netanyahu'dan yanıt geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu, "İran ve Hizbullah'ı uyarıyoruz, irademizi sınamayın. Bedeli çok daha ağır olur." ifadelerini kullandı.

"KARA SALDIRISI OLURSA GAZZE İŞGALCİLERE MEZAR OLUR"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken bölgede gerilim tırmanıyor. İsrail ordusunun muhtemel kara operasyonuna ilişkin Tel Aviv'e resti çeken İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Eğer kara saldırısı olursa Gazze işgalcilere mezar olur. Eğer ABD ve İsrail uyguladıkları politikaları sonlandırmazlarsa savaş dairesi genişler ve bundan ABD de zararlı çıkar. Saldırıların devam etmesi ve siyasi bir çözümün sunulmaması ateşe benzin dökmeye benzer ve her an her şey kontrolden çıkabilir. Bölgede bulunan sahadaki unsurlar bu duruma karşı seyirci kalmayacaklar." demişti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan

NETANYAHU: BEDELİ ÇOK DAHA AĞIR OLUR

İran'a İsrail'den yanıt gecikmedi. Meclis'in yeni dönem açılış töreninde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu savaşı zafer elde etmeden bitirmeyeceklerini ve amaçlarının Hamas'ı devirmek olduğunu vurguladı. Netanyahu, İran ve Lübnan Hizbullahı'na seslenerek, "İran ve Hizbullah'ı uyarıyoruz, irademizi sınamayın. Bedeli çok daha ağır olur." ifadelerini kullandı.

"YANITLANMASI GEREKEN ÇOK SORU VAR"

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve diğer Filistinli grupların başlattığı operasyona dair Netanyahu, "Yanıtlanması gereken çok soru var, dersleri çıkarmaya başladık." dedi. Netanyahu, İsrail'in kuzeyindeki Lübnan sınırında askeri faaliyetlerini artıran Hizbullah'ı ABD Başkanı Joe Biden'ın uyardığını ve dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

"BU SAVAŞA GİRDİĞİMİZ GİBİ BU SAVAŞTAN ÇIKMAMALIYIZ"

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da oturumun açılışında yaptığı konuşmada İsrail içindeki kutuplaşmaya dikkati çekerek, "Düşmanlarımız aramızdaki her ayrışma izine iştahla bakıyor." ifadelerini kullandı. Gazze'den düzenlenen operasyona ilişkin gerekli soruşturmaların yapılacağını ve dersler çıkarılmaya başlandığını kaydeden Herzog, "Bu savaşa girdiğimiz gibi bu savaştan çıkmamalıyız." diye konuştu. Ana muhalefet lideri eski Başbakan Yair Lapid de şunları söyledi: "Hamas'ı yok edeceğiz, Gazze'deki İsrailli esirleri geri getireceğiz. Bu uzun zaman alacak ve büyük güç istiyor. Eğer dünyanın hoşuna gitmiyorsa, gitmesin. Bizim çocuklarımız öldü onlarınki değil."

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.