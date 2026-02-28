Haberler

İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
Güncelleme:
ABD ve İsrail'in İran'ın birçok kentini hedef alan geniş çaplı ortak operasyonuna karşılık veren Tahran, onlarca balistik füze ve İHA ile Orta Doğu'daki ABD üslerini vurdu. Bu hedeflerden olan Bahreyn'deki ABD donanma üssünün vuruldu anlar kameraya yansıdı.

  • İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü balistik füze ile vurduğu görüntüler yayımlandı.
  • ABD ve İsrail, İran'a ortak saldırılar düzenledi.
  • İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a 'önleyici saldırı' başlattığını duyurdu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık başlattığı balistik füze saldırıları kapsamında Bahreyn'deki ABD donanması üssü vuruldu. Yayımlanan görüntülerde üssün üzerinden yoğun dumanlar yükseldiği görüldü.

İŞTE ÜSÜN VURULDUĞU ANLAR

İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssüne saldırılar başlatmasının ardından bölgeden gelen ilk görüntülerde füzenin düştüğü anlar görüntülere yansıdı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, "kamu güvenliğini korumak ve ilgili yetkililerin yolları kullanabilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızı ana yolları yalnızca gerekli durumlarda kullanmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

