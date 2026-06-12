Abdallar, 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki milli takıma marş yazdı
Kırşehir’de Bozkırın Abdalları Kooperatifi üyesi 16 mahalli sanatçı, 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki Türkiye A Milli Futbol Takımı için marş besteledi. Vali Murat Sefa Demiryürek, videoyu sosyal medyada paylaşarak takıma başarı diledi. Video kısa sürede beğeni topladı.
Kırşehir'de Bozkırın Abdalları Kooperatifi üyesi mahalli sanatçılar, 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki Türkiye A Milli Futbol Takımı için marş besteledi.
Vali Murat Sefa Demiryürek, 16 sanatçının yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Demiryürek, "Bozkırın Abdalları'nın sesiyle, Dünya Kupası yolunda milli takımımıza başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.
Video, kısa sürede birçok vatandaştan beğeni alarak, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner