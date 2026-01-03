İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız

İran'da 28 Aralık'tan bu yana hayat pahalılığına karşı gerçekleştirilen protestolar sürüyor. MOSSAD'a ait olduğu belirtilen bir hesaptan İranlılara destek geldi.

İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD'a ait olduğu belirtilen bir hesaptan İranlılara yönelik doğrudan bir çağrı yapılarak, geçen Pazar günü başlayan protestoları sürdürmeleri istendi. Paylaşımda, MOSSAD'ın, başkent Tahran ve diğer İran şehirlerinde devam eden gösterileri, protestocuları sahada desteklediği öne sürüldü. X'ten yapılan paylaşımda, "Hep birlikte sokaklara çıkalım. Vakit geldi. Biz sizin yanınızdayız. Sadece uzaktan ve sözlü olarak değil. Sahada da sizin yanınızdayız." denildi.

İSRAİL'DEN PROTESTOCULARA DESTEK GELMİŞTİ

İsrail Dışişleri Bakanlığının Farsça yayın yapılan sosyal medya hesabından İran'daki protestoculara destek niteliğinde paylaşımlar yapıldı. Dün yapılan ilk paylaşımda bir polisin göstericiye tazyikli su sıktığı anın fotoğrafına yer verilerek, "İran halkı, gerçeklikten kopmuş ve umutsuz bir hükümetten korkmaz. Tam tersine halkın gücü karşısında titreyen hükümettir" notu düşüldü.

İkinci paylaşımda ise, "İran halkı bugün sokaklarda yüksek sesle protestolarını sürdürüyor. Bunun yüzlerce sebebi var. Biri de Hamas, Hizbullah ve Husiler'e para akıtan ve nükleer emelleri uğruna ekonomilerini mahveden bu hükümeti istememeleri. İran halkı bundan daha iyisini hak ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Üçüncü paylaşımda ise protestocuların kapıyı kırarak içeri girdiği sırada İran dini lideri Ayetullah Ali Hameney ve İran Devrim Muhafızları Ordusundan üst düzey liderlerin bir odada saklandığını gösteren karikatüre yer verildi. Paylaşımda, "İsrail için belirledikleri yıkım takvimi şimdi kendileri için belirlenmiş oldu" ifadeleri kullanıldı.

Dördüncü paylaşımda ise 1979 İran Devrimi'ne kadar İran bayrağında yer alan aslan ve güneş figürünün bir karikatüre yer verildi. Aslanın pençesi bir kum saatinin üzerinde dururken, kum saatinin alt kısmında ise İran'ın şu anki bayrağı yer aldı. Gönderide, "İran aslanlarının ve dişi aslanlarının karanlığa karşı mücadele için yükselişi. Işık, karanlığa galip geliyor" ifadelerine yer verildi.

Son paylaşımda ise, "Sesiniz tüm dünyada duyuluyor" ifadeleri kullanıldı.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yaşananlara ilişkin, "Silahlarımız hazır, onları kurtarmaya, ateş etmeye hazırız. İran barışçı protestocuları vurup şiddetle öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." dedi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kayıpları ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerin başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek, mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu söylemiş ve yetkililere "ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları" çağrısında bulunmuştu.

Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesindeki gösteriler sırasında 31 Aralık 2025'te 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis memuru yaralanmıştı.

Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesindeki protestolarda 1 Ocak'ta, 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde de 1 Ocak'ta protestolar sırasında polis karakoluna düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.