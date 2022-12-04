İran'dan ülkeyi yangın yerine çeviren protestolar sonrası tarihi geri adım: Ahlak polisliği lağvedildi
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Mahsan Amini'nin ahlak polisleri tarafından öldürülmesinin ardından protestolarla yangın yerine dönen İran'da tarihi bir karara imza atıldı. Fransız medyasının geçtiği son dakika bilgisine göre, İran Başsavcılığı ahlak polisinin lağvedildiğini açıkladı. Öte yandan İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri bugün yaptığı açıklamada başörtüsü düzenlemesinin de yolda olduğunu ifade etti.
İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Mahsa Amini'nin ardından ülkenin birçok noktasında başlayan protesto gösterileri devam ediyor.
Gösteriler 3'üncü ayına girerken İran'dan dikkat çeken bir hamle geldi. İran Başsavcısı, ahlak polisinin lağvedildiğini açıkladı.
İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri ise bugün yaptığı açılamada "Meclis ve Devrim Yüksek Konseyi, sonuçları önümüzdeki günlerde belli olacak olan başörtüsü konusu üzerinde çalışıyor ve inceliyor" ifadesini kullanmıştı.
Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Konseyi, protestolarda şu ana kadar aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR) ise 29 Kasım'da yayımladığı raporda, gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 448 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.