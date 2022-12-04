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İran'dan ülkeyi yangın yerine çeviren protestolar sonrası tarihi geri adım: Ahlak polisliği lağvedildi

Dünya Haberleri

Mahsan Amini'nin ahlak polisleri tarafından öldürülmesinin ardından protestolarla yangın yerine dönen İran'da tarihi bir karara imza atıldı. Fransız medyasının geçtiği son dakika bilgisine göre, İran Başsavcılığı ahlak polisinin lağvedildiğini açıkladı. Öte yandan İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri bugün yaptığı açıklamada başörtüsü düzenlemesinin de yolda olduğunu ifade etti.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Mahsa Amini'nin ardından ülkenin birçok noktasında başlayan protesto gösterileri devam ediyor.

İran'dan ülkeyi yangın yerine çeviren protestolar sonrası tarihi geri adım: Ahlak polisliği lağvedildi

Gösteriler 3'üncü ayına girerken İran'dan dikkat çeken bir hamle geldi. İran Başsavcısı, ahlak polisinin lağvedildiğini açıkladı.

İran'dan ülkeyi yangın yerine çeviren protestolar sonrası tarihi geri adım: Ahlak polisliği lağvedildi

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri ise bugün yaptığı açılamada "Meclis ve Devrim Yüksek Konseyi, sonuçları önümüzdeki günlerde belli olacak olan başörtüsü konusu üzerinde çalışıyor ve inceliyor" ifadesini kullanmıştı.

İran'dan ülkeyi yangın yerine çeviren protestolar sonrası tarihi geri adım: Ahlak polisliği lağvedildi

Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Konseyi, protestolarda şu ana kadar aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran'dan ülkeyi yangın yerine çeviren protestolar sonrası tarihi geri adım: Ahlak polisliği lağvedildi

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR) ise 29 Kasım'da yayımladığı raporda, gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 448 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (11)

Fatma Tosunoğlu:

İran halkı baskı ve şiddet karşısında büyük bir Zafer kazandı buda şunu gösteriyor baskıyla ve şiddetle hiç kimse hiçbirşeye varamaz

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Fatma Tosunoğlu:

Baskıylan şiddetlen kimse hiçbir şeye hiç bir şekilde varamaz her zaman heryerde halkın istediği ve dediği olur

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Dersimli:

Bu sefer başınızı AÇMANIZA veya KAPATMANIZA karışan 1 avuç siyasi azınlıgın dedigi olmadı.

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