İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi

İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
Güncelleme:
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestoların 22. gününde İranlı bir yetkili, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının en az 5 bin kişiye ulaştığını belirtti. Ülkede görev yapan doktorların raporuna göre ise ölü sayısı 16 bin 500 olarak belirlenirken 330 binden fazla da yaralının olduğu ifade ediliyor. Raporda ölenlerin çoğunun 30 yaş altında olduğu belirtildi.

  • İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na göre, İran'daki protestolarda 3 bin 308 kişi öldü ve 24 bin 266 kişi gözaltına alındı.
  • Reuters'a konuşan ismi açıklanmayan bir İranlı yetkili, 28 Aralık 2025'te başlayan protestolarda doğrulanmış ölü sayısının en az 5 bin olduğunu, bunun içinde yaklaşık 500 güvenlik görevlisinin yer aldığını açıkladı.
  • İran'da görev yapan doktorların raporuna göre, protesto sürecinde en az 16 bin 500 kişi öldü ve 330 binden fazla kişi yaralandı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 308'e çıktığını duyurdu.

GÖZALTI SAYISI 24 BİNİ AŞTI

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 24 bin 266 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 3 bin 308 kişi yaşamını yitirdi.

İRANLI YETKİLİ: ÖLÜ SAYISI EN AZ 5 BİN

Reuters'a konuşan ismi açıklanmayan bir İranlı yetkili ise 28 Aralık 2025'te başlayan protestolar sırasında doğrulanmış ölü sayısının en az 5 bin kişiye ulaştığını belirtti. Bu rakamın içinde yaklaşık 500 güvenlik görevlisi de yer alıyor. Yetkili, şiddetin büyük bölümünün İran'ın kuzeybatısındaki Kürt bölgelerinde yaşandığını söyledi ve ölümleri "teröristler ve silahlı isyancılar"ın yaptığı iddiasında bulundu.

SAĞLIKÇILARDAN "KATLİAM" RAPORU

Resmî sayıların çok ötesinde iddialar da geliyor. İran'da görev yapan doktorların raporuna göre protesto sürecinde en az 16 bin 500 kişi hayatını kaybetti ve 330 binden fazla kişi yaralandı; bu tablo "dijital karanlık altında soykırım" olarak tanımlandı. Raporda, çoğu kurbanın 30 yaş altı olduğu ve güvenlik güçlerinin askeri sınıf silahlar kullandığı ileri sürüldü.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti.

Erdem Aksoy
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMetin Korkmaz:

gezi olayların da da böyle yapmalıydı hükümet

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih Sultan Mehmed:

Bu nasıl bir asır... Zaman geçtikçe medeni olması gereken insanlık bedevilikten de aşağılara düşmesinin izahı... Çekirdeğe verilen eğitim suyu ile alakalı olsa gerek... Ne ekildiki ona mümasil hasat biçiliyor...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıWingchun07 null:

Bir iran halkı kadar olamadık.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

