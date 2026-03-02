Haberler

İran'dan şok görüntü! Televizyonu açan Trump-Netanyahu ikilisini gördü

İran'dan şok görüntü! Televizyonu açan Trump-Netanyahu ikilisini gördü Haber Videosunu İzle
İran'dan şok görüntü! Televizyonu açan Trump-Netanyahu ikilisini gördü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran devlet televizyonu siber saldırıya uğradı. Kanalda, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran halkını yönetimi devirmeye çağıran mesajı yayımlandı.

  • İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na bağlı Kanal 3 siber saldırıya uğradı.
  • Saldırı sonrası İran devlet televizyonunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran halkını yönetimi devirmeye çağıran mesajı yayımlandı.
  • Aynı yayında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri saldırı başlatıldığına dair açıklamaları yer aldı.

ABD ve İsrail'in başlattığı İran Savaşı'nda ikinci gün geride kaldı. ABD ile İsrail'in bombardımanların yanı sıra propaganda çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) bağlı Kanal 3 siber saldırıya uğradı.

TRUMP VE NETANYAHU BİR ANDA EKRANDA BELİRDİ

Saldırı sonrasında İran devlet televizyonunda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran halkını yönetimi devirmeye çağırdığı bir mesaj yayımlandı. Aynı yayında, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri saldırı başlatıldığına dair açıklamaları da yer aldı.

İran'da şok görüntü! Televizyonu açan Trump-Netanyahu ikilisini gördü

NETANYAHU'DAN ŞOK MESAJ

Saldırı sonucu televizyon kanalında yayımlanan mesajda, Netanyahu'nun İran halkına hitaben, "Yönetimi devirmek için adım atın" "Tüm hükümet çöküş sürecinde" ve "İran halkı, kendi geleceğini şekillendirecek kişiler hakkında yalnız kendi karar vermeli" şeklinde bir çağrıda bulundu.

İran'da şok görüntü! Televizyonu açan Trump-Netanyahu ikilisini gördü

TRUMP'IN AÇIKLAMASI DA YAYINLANDI

Yayınlanan bir diğer mesajda ise ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik başlatılan askeri saldırıyı duyurdu. Trump'ın açıklamalarında, askeri operasyonun başladığı ve İran'daki hedeflere yönelik hamlelerin yapılacağı belirtildi.

İran'da şok görüntü! Televizyonu açan Trump-Netanyahu ikilisini gördü

Kaynak: Haberler.com
ABD'yi korkutan senaryo! 2 ülkede intihar saldırısı bekleniyor

ABD'yi korkutan senaryo! 2 ülkede intihar saldırısı bekleniyor
Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi

Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Son dakika golü de yetmedi! Juventus yine kayıplarda

Son dakika golü de yetmedi! Ne olacak bu takımın hali?
Fenerbahçe cephesinden gece yarısı hakem tepkisi: Günü ve zamanı gelince...

Fenerbahçe'den isyan edilen konu hakkında gece yarısı açıklama
Kante'nin büyük isyanı: Her şeyi yaptık ama olmadı

Kante'nin büyük isyanı