İran'dan şok görüntü! Televizyonu açan Trump-Netanyahu ikilisini gördü

ABD ve İsrail'in başlattığı İran Savaşı'nda ikinci gün geride kaldı. ABD ile İsrail'in bombardımanların yanı sıra propaganda çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) bağlı Kanal 3 siber saldırıya uğradı.

TRUMP VE NETANYAHU BİR ANDA EKRANDA BELİRDİ

Saldırı sonrasında İran devlet televizyonunda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran halkını yönetimi devirmeye çağırdığı bir mesaj yayımlandı. Aynı yayında, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri saldırı başlatıldığına dair açıklamaları da yer aldı.

NETANYAHU'DAN ŞOK MESAJ

Saldırı sonucu televizyon kanalında yayımlanan mesajda, Netanyahu'nun İran halkına hitaben, "Yönetimi devirmek için adım atın" "Tüm hükümet çöküş sürecinde" ve "İran halkı, kendi geleceğini şekillendirecek kişiler hakkında yalnız kendi karar vermeli" şeklinde bir çağrıda bulundu.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI DA YAYINLANDI

Yayınlanan bir diğer mesajda ise ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik başlatılan askeri saldırıyı duyurdu. Trump'ın açıklamalarında, askeri operasyonun başladığı ve İran'daki hedeflere yönelik hamlelerin yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Haberler.com