Ankara'da çocukların maçında veliler birbirine girdi

Ankara'da çocuklar arasında oynanan amatör futbol maçında, tribünlerdeki veliler arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ankara'da çocuklar arasında oynanan amatör bir futbol müsabakasında meydana geldi. İddialara göre, sahadaki çocuklar arasında çıkan gerilim tribünlere yansıdı. Tribünde bulunan veliler maçla alakalı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle veliler birbirine girdi. Velilerin kavga ettiği anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı