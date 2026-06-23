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Kanada'daki silahlı saldırıda polisin bir sivili vurduğu anlar kamerada

Kanada'daki silahlı saldırıda polisin bir sivili vurduğu anlar kamerada Haber Videosunu İzle
Kanada'daki silahlı saldırıda polisin bir sivili vurduğu anlar kamerada
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Kanada'nın Montreal kentinde en az 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili ortaya çıkan yeni görüntüler, olaydaki dehşeti yeni bir boyuta taşıdı. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sokak ortasında çatışma sürerken bir polis memurunun sivil bir şahsı silahla vurarak yere yığdığı anlar saniye saniye kaydedildi. Büyük panik ve çığlıkların yükseldiği o anların ardından Kanada polisi olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

  • Kanada'nın Montreal kentinde en az 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıda bir polis memuru sokak ortasında bir sivili vurdu.
  • Polisin sivili vurduğu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
  • Polisin sivil şahsa silah kullanma gerekçesi ve vurulan kişinin olaydaki rolü henüz netlik kazanmadı.

Kanada'nın Montreal kentinde meydana gelen ve en az 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, çatışma anında bir polis memurunun sokak ortasındaki bir sivili silahla vurduğu anlar net bir şekilde kameraya yansıdı.

ÇATIŞMANIN ORTASINDA POLİS ATEŞİ 

Binaların üst katlarından kaydedilen videoda, bölgede hareketli anların yaşandığı ve arka arkaya silah seslerinin yükseldiği duyuluyor. O esnada caddede yer alan lüks beyaz bir aracın hemen önünde, sivil kıyafetli bir kişinin polisin açtığı ateş sonucu yere yığıldığı görülüyor. Vurulma anıyla birlikte çevredeki binalardan durumu izleyen vatandaşların panik ve çığlık sesleri yükselirken, yerde hareketsiz kalan şahsın etrafında kan izlerinin oluştuğu dikkat çekiyor.

GÖRGÜ TANIKLARI DEHŞETE DÜŞTÜ 

Kaydı alan kişilerin "Polislere ateş ediyor!" ve "Aman Tanrım, ne oluyor?" şeklindeki çığlıkları, Montreal sokaklarındaki kaosun ve korkunun boyutunu gözler önüne seriyor.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR 

Resmi kaynaklar tarafından daha önce şüpheli de dahil olmak üzere, biri polis en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanan saldırıda, polisin sivil şahsa yönelik silah kullanma gerekçesi ve vurulan kişinin olaydaki rolü henüz netlik kazanmadı. 

Kanada emniyet birimleri ve bağımsız soruşturma ekipleri, sosyal medyaya düşen bu infial yaratıcı görüntülerin ardından olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve tahkikat başlattı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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