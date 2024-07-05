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İran'da cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu başladı! Reformcular ve Muhafazakarlar arasında kıran kırana yarış

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İran halkı yeni cumhurbaşkanlarını seçmek üzere ikinci tur için sandık başına gitti. Seçimde Türk asıllı reformist aday Mesud Pezeşkiyan ve Muhafazakar aday Said Celili yarışıyor. İlk turda oyların yüzde 42,5'ini alan Türk asıllı Mesud Pezeşkiyan sandıktan zaferle çıkacak favori aday olarak görülüyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülke, yeni liderini seçmek için sandık başına gitti. İlk turunda kazananın çıkmadığı seçimlerin ikinci turu için oy verme süreci başladı.

62 MİLYON SEÇMEN OY VERMEK İÇİN SANDIK BAŞINDA

İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezinin verilerine göre, 88 milyon nüfusa sahip ülkede, yaklaşık 62 milyon seçmen, 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda oy kullanabilecek. Ayrıca 95 ülkede kurulan seçim merkezlerinde ülke dışındaki İran vatandaşları da sandığa gidebilecek. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme süreci saat 18.00'de sona erecek.

İLK TURDA EN ÇOK OYU TÜRK ASILLI ADAY ALMIŞTI

Yarış katı bir muhafazakarla, reformcu isim arasında geçiyor. 28 Haziran'da tarihi düşük katılımla yapılan ilk turda Türk asıllı Mesud Pezeşkiyan oyların 42,5'ini aldı. Muhafazakar Said Celili'nin oy oranı ise yüzde 38,6'da kaldı.

İran'da cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu başladı! Reformcular ve Muhafazakarlar arasında kıran kırana yarışMesud Pezeşkiyan ve Said Celili

DİNİ LİDER HAMANEY'DEN "SEÇİME KATILIM" ÇAĞRISI

Oyunu başkent Tahran'da kullanan İran'ın dini lideri Hamaney, ilk turdaki katılım oranına işaret ederek,"Halkın seçimlere ilgisinin öncekinden (ilk tur) daha fazla olduğunu duydum. Eğer öyleyse sevindirici" dedi. Hamaney, "Yarın yeni cumhurbaşkanımızı göreceğiz. İnşallah halkımız oy verir ve en iyisini seçer" ifadelerini kullandı.

İran'da cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu başladı! Reformcular ve Muhafazakarlar arasında kıran kırana yarış

PEZEŞKİYAN AHLAK POLİSİ İÇİN "AHLAKSIZ" DEMİŞTİ

Reformcu kanatta yer alan eski sağlık bakanı Mesut Pezeşkiyan, kadınlara karşı katı başörtü kurallarını dayatan ahlak polisinin eylemlerinin "ahlaksız" olduğuna yönelik açıklaması ile dikkat çekmişti. 69 yaşındaki Pezeşkiyan bu dayatma için, "Eğer belli kıyafetleri giymek günahsa, bu nedenle kadınlara yapılanlar 100 kat daha büyük bir günah. Bir kimseye giyiminden dolayı baskı yapma izni verildiği dinin hiçbir yerinde yazmıyor" demişti. Pezeşkiyan ayrıca İran ekonomisine büyük zarar veren yaptırımları ortadan kaldırmak için Batı ile ilişkileri iyileştirmeye ve nükleer müzakereleri yeniden canlandırmaya çalışacağına söz verdi.

İran'da cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu başladı! Reformcular ve Muhafazakarlar arasında kıran kırana yarış

CELİLİ, MUHAFAZAKAR KİMLİĞİYLE ÖN PLANA ÇIKIYOR

Celili, İran'ın nükleer programı ile ilgili görüşmelerde ülkeyi temsil eden heyete başkanlık etmişti. Mustafa Purmuhammedi, adaylar arasındaki tek din adamı konumunda. Muhafazakar cumhurbaşkanı adayları Batı'yla ilişkilerin iyileştirilmesine karşı çıkıyor ve İran'ın yaptırımlara rağmen başarılı olabileceğini savunuyor.

Haberler.com / Eymen Dursun - Dünya

Mesud Pezeşkiyan Said Celili İran Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Nayci İbrahim:

Tabiki gönlümüz bir Türk olarak,demeçlerinde bir Türk olarak Türklüğüyle gurur duyan sayın başkan Nusret Bey in kazanmasıdır.

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