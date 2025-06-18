İran ile İsrail arasında patlak veren savaş kısa sürede tırmanırken, Tahran'dan dünyayı endişelendiren bir açıklama geldi. İran, "Bu gece dünyanın yüzyıllar boyunca hatırlayacağı büyük bir sürpriz yaşanacak." dedi.

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