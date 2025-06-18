İran: Bu gece dünyanın yüzyıllar boyunca hatırlayacağı büyük bir sürpriz yaşanacak

İran: Bu gece dünyanın yüzyıllar boyunca hatırlayacağı büyük bir sürpriz yaşanacak
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İran ile İsrail arasında patlak veren savaş kısa sürede tırmanırken, Tahran'dan dünyayı endişelendiren bir açıklama geldi. İran, "Bu gece dünyanın yüzyıllar boyunca hatırlayacağı büyük bir sürpriz yaşanacak." dedi.

İran ile İsrail arasında patlak veren savaş kısa sürede tırmanırken, Tahran'dan dünyayı endişelendiren bir açıklama geldi. İran, "Bu gece dünyanın yüzyıllar boyunca hatırlayacağı büyük bir sürpriz yaşanacak." dedi.

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Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMurat COŞKUN:

Ya bi sg. ( abi sansürlemeden yayınlarsanız) iki gecedir Tv başında vuracak diye uyumadan bekliyorum. işten kovulacam

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Haber YorumlarıMehmet:

nükleer çıkıyormu sahneye?

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Haber YorumlarıMehmet Karacan:

En sonunda nükleer i patlatacak

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Haber YorumlarıCece Cece:

çekirdek çay aldık bekliyoruz

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Haber YorumlarıVeli İdi:

atom bombası atacaklar galiba!

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