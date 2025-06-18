İran: Bu gece dünyanın yüzyıllar boyunca hatırlayacağı büyük bir sürpriz yaşanacak

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Yorumlar (8)
Murat COŞKUN:
Ya bi sg. ( abi sansürlemeden yayınlarsanız) iki gecedir Tv başında vuracak diye uyumadan bekliyorum. işten kovulacam
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Mehmet:
nükleer çıkıyormu sahneye?
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Mehmet Karacan:
En sonunda nükleer i patlatacak
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Cece Cece:
çekirdek çay aldık bekliyoruz
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Veli İdi:
atom bombası atacaklar galiba!
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