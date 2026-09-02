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Zeynep Sönmez Amerika Açık'a veda etti! Çiftler kategorisinde mücadele edecek

Zeynep Sönmez Amerika Açık'a veda etti! Çiftler kategorisinde mücadele edecek
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Amerika Açık ilk turunda dünya 4 numarası Coco Gauff’a 2-0 yenilerek teklerde elenen milli tenisçi Zeynep Sönmez, turnuvadaki mücadelesini Alman partneri Tatjana Maria ile çiftler kategorisinde sürdürecek.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun son grand slam turnuvası Amerika Açık’ın tekler kategorisine ilk turda veda etti.

İLK TURDA VEDA ETTİ

Dünya 53 numarası Zeynep Sönmez, ilk tur mücadelesinde dünya 4 numarası ABD’li raket Coco Gauff ile karşılaştı. Rakibine 6-3 ve 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup olan milli sporcumuz, tekler kategorisindeki macerasını tamamladı. Geçen yıl Amerika Açık ana tablosunda ilk kez boy gösteren ve ikinci tura kadar yükselen Sönmez, bu yıl ikinci kez yer aldığı ana tabloya ilk turda veda etmiş oldu.

ÇİFTLER KATEGORİSİNDE MÜCADELE EDECEK

Teklerde elenen Zeynep Sönmez, turnuvadaki mücadelesine çiftler kategorisinde devam edecek. Alman tenisçi Tatjana Maria ile partner olan milli raket, ilk turda Ekaterina Alexandrova - Talia Gibson ikilisine karşı kortta ter dökecek.

Stajyer editör
Stajyer editör
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