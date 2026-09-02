Hafize Gaye Erkan hakkında suç duyurusu! "Bakan olacağım" deyip komşularını ölümle tehdit etti iddiası

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve babası Erol Erkan hakkında, Bodrum'daki bir otel ve tatil sitesinin yöneticileri tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Tesis yöneticileri, Erkan ailesinin çalışanlara ve müşterilere mobbing uyguladığını öne sürerken, şikayet dilekçesinde yer alan ağır tehdit iddiaları dikkat çekti.

"BAKAN OLACAĞIM, SİZİ SÜRDÜRÜRÜM" İDDİASI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvuru, Swissotel Resort Bodrum Beach Otel Genel Müdürü İlker Ali Şen ile Çağdaş Turgutreis Tatil Evleri Sitesi Müdürü Ertuğrul Kara tarafından gerçekleştirildi. Ekonomim'in haberine göre, şikayetçilerden İlker Ali Şen, otel çalışanlarıyla yaşanan bir olay sırasında Hafize Gaye Erkan’ın yetkisini kullanarak kendisini tehdit ettiğini savundu. Şen'in iddialarına göre Erkan, personele yönelik "Ben Maliye Bakanı olacağım, İçişleri Bakanı olacağım, sizi attırırım, sürdürürüm" ifadelerini kullandı.

Tatil sitesi yöneticisi Ertuğrul Kara ise ortak kullanım alanlarındaki ihlaller ve mobbing iddialarıyla ilgili Erkan ile yüz yüze görüştüğünü belirtti. Kara, bu görüşme esnasında Erkan’ın kendisine "Dua et babam uyuyor, yoksa silahını çekip hepinizi vururdu, seni içeri attıracağım" diyerek tehdit savurduğunu ileri sürdü.

YÜZ TANIMA SİSTEMLİ KAMERA VE MÜŞTERİLERİ VİDEOYA ALMA SUÇLAMASI

Savcılığa sunulan dilekçede, Erkan ailesinin otel ve site içindeki ortak yaşam kurallarını ihlal ettiğine dair pek çok detaya yer verildi. Ortak kullanım alanlarına izinsiz olarak yüz tanıma sistemi bulunan kameralar yerleştirildiği ve çeşitli tabelalar asıldığı öne sürüldü.

Dilekçede ayrıca, otel müşterilerinin izinsiz şekilde telefonla görüntülendiği, misafirlerin ve evcil hayvanların rahatsız edildiği, şezlonglara notlar bırakıldığı iddia edildi. Tesis çalışanlarının ailenin kişisel işlerinde zorla çalıştırıldığı yönündeki şikayetler de dosyada yer alırken, yöneticiler tüm bu eylemlerin tesisin turistler ve müşteriler nezdindeki ticari itibarını zedelediğini savundu. Taraflar, huzur ve sükuneti bozma gerekçesiyle yasal işlemlerin başlatılmasını talep etti.

1,3 MİLYON EUROLUK VİLLAYA DAHA ÖNCE İHTARNAME GÖNDERİLMİŞ

9 Haziran 2023 ile 3 Şubat 2024 tarihleri arasında Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürüten Hafize Gaye Erkan'ın, söz konusu tatil sitesinden 1,3 milyon euro karşılığında satın aldığı 1 No’lu villa nedeniyle daha önce de yönetimle kriz yaşadığı ortaya çıktı.

Site yönetimi tarafından Erkan'a daha önce gönderilen ihtarnamede, eylemlerin ortak yaşamı diğer kat malikleri açısından çekilmez hale getirdiği vurgulanarak şu uyarılarda bulunulmuştu:

"Ortak yaşamın diğer kat malikleri açısından çekilmez hale gelmesine neden olan eylemlerinizin devam etmesi ve gerekli yükümlülüklere riayet edilmemesi halinde 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 25’inci Maddesi kapsamında bağımsız bölümünüzün mülkiyetinin devri için dava açılması da dahil olmak üzere müvekkil site yönetiminin sahip olduğu tüm yasal hak ve başvuru yollarına başvurulacağına; bu kapsamda doğacak yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin tarafınıza yükletilmesinin talep edileceğini ihtaren bildiririz."

Kaynak: Haberler.com