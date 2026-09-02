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Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı! 10 kişi kayıp

Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı! 10 kişi kayıp Haber Videosunu İzle
Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı! 10 kişi kayıp
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Silivri açıklarında Türk bayraklı ALSU ile TUĞBERK İMAMOĞLU isimli iki ticari gemi çarpıştı. ALSU'da gözle görülür hasar tespit edilmezken, TUĞBERK İMAMOĞLU ve gemideki 10 personelle irtibat kurulamadı. Ekiplerin bölgede havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

  • Silivri açıklarının 18 mil güneyinde 2 Eylül 2026'da saat 03.00 sıralarında Türk bayraklı ALSU ve TUĞBERK İMAMOĞLU isimli iki ticari gemi çarpıştı.
  • Çarpışmanın ardından TUĞBERK İMAMOĞLU gemisi ve gemideki 10 personelle irtibat kurulamıyor.
  • Kaza sonrası bölgeye Kıyı Emniyeti ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığına bağlı deniz unsurları ve sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.

Silivri açıklarında gece saatlerinde iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması üzerine geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kaza, 2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana geldi.

Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden Türk bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

10 PERSONELLE İRTİBAT KURULAMIYOR

Kazanın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığına bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede ALSU isimli gemide gözle görülür bir hasar bulunmadığı tespit edildi.

Ancak TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamadığı bildirildi.

DENİZDEN VE HAVADAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre ALSU isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmamakta olduğu görülmüştür. Ancak TUĞBERG İMAMOĞLU isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibarıyla irtibat kurulamamakta olup, bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

Kayıp gemi ve 10 kişilik mürettebata ulaşılması için denizden ve havadan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıcizre cizrem:

GEÇMİŞLER OLSUN TÜRKİYE Tüm ümidimiiz Kayıp vatandaşlarımızın sağ. salim ve selâmet ile bulunmalarıdır. Tüm Kalbi dualar sarsın.??

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Haber YorumlarıYücel AtaBir:

Ülkenin ayarları ile oynanıyor

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Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

hiçbir siyasi vs yönü olmayan, kaptanın ya da gemi sahibinin kusuru ile meydana gelen kazaları da lütfen devletle, hükümetle ilişkilendirmeyin. karayolundaki kazaların da büyük çoğunluğu insan kaynaklı. biz, kurala uyacağız, mesele o kadar

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Haber YorumlarıAhmet Ispir:

silivri açıklarında ve imamoğlu isimli gemi ilginç. )

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