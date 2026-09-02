Kulisler yanıyor! Trabzonspor'dan Fatih Terim bombası

Trabzonspor'da Amedspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Fatih Tekke ile yolların ayrılmasıyla gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Bordo-mavili yönetimin hem yerli hem de yabancı birçok teknik adamı değerlendirmeye aldığı belirtilirken, adaylar arasında dikkat çeken isimler bulunuyor.

ARDA TURAN İLE GÖRÜŞME YAPILDI

HT Spor'un haberine göre Trabzonspor yönetiminin öncelikli hedefi yabancı bir teknik direktörle çalışmak. Buna karşın ilk görüşmenin Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ile gerçekleştirildiği belirtildi. Bordo-mavili yönetimin Arda Turan ismine sıcak baktığı ve genç teknik adamı takımın başında görmek istediği aktarıldı.

ŞENOL GÜNEŞ VE ABDULLAH AVCI DA LİSTEDE

Trabzonspor'un değerlendirdiği isimler arasında kulübü daha önce çalıştıran Şenol Güneş ve Abdullah Avcı'nın da bulunduğu ifade edildi. Yabancı teknik direktör konusunda ise Antonio Conte ismi öne çıktı. Ancak deneyimli çalıştırıcının yüksek maliyetinin Trabzonspor açısından önemli bir soru işareti olduğu belirtildi. Daha önce Fenerbahçe'de görev yapan Vitor Pereira'nın da yabancı teknik direktör adayları arasında bulunduğu aktarıldı.

KULİSLERDE FATİH TERİM BOMBASI

Trabzonspor'un teknik direktör arayışında en büyük sürpriz ise Fatih Terim oldu. Galatasaray ile özdeşleşen tecrübeli teknik adamın isminin bordo-mavili kulübün kulislerinde konuşulmaya başlandığı belirtildi. Yönetim içerisinde Fatih Terim'e yakın isimlerin bulunması nedeniyle deneyimli teknik adamın da adaylar arasında değerlendirildiği aktarıldı. Henüz Fatih Terim cephesinde resmi bir görüşme ya da anlaşma bulunmazken, tecrübeli çalıştırıcının adının Trabzonspor teknik direktörlüğü için gündeme gelmesi dikkat çekti.