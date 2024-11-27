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İngiltere PKK'nın üstünü çizdi: Birçok adrese operasyon düzenlendi, gözaltılar var

İngiltere PKK'nın üstünü çizdi: Birçok adrese operasyon düzenlendi, gözaltılar var
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İngiltere'nin başkenti Londra'da, terör örgütü PKK'ya yönelik bir operasyon düzenlendi. Londra Metropolitan Polisi'nin Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 8 farklı adres de arandı. Londra polisi, aramaların yapıldığı adreslerin çevresinin yaya ve araç trafiğine kapatıldığını ve arama yapılan bölgelerde polis ve devriye sayısının artırılacağını duyurdu.

Terör örgütü Pkk, Avrupa'da köşeye sıkıştı. Bugüne kadar Avrupa'daki faaliyetlerini rahatlıkla sürdüren terör örgütüne İngiltere polisinden büyük bir darbe geldi. İngiltere polisi, yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Terör örgütü Pkk'yla bağlantılı olduğundan şüphelenilen faaliyetlere yönelik yürütülen soruşturmada 23, 27, 31, 56, 59 ve 61 yaşlarında 2'si kadın, 6 kişi gözaltına alındı.

ARANAN ADRESLER ARASINDA KÜRT TOPLUM MERKEZİ DE VAR

Soruşturma kapsamında aranan adresler arasında Londra'nın kuzeyindeki Haringey bölgesindeki Kürt Toplum Merkezi de yer alırken, polis, toplum merkezindeki incelemenin 2 hafta sürebileceğini bildirdi. Londra polisi, aramaların yapıldığı adreslerin çevresinin yaya ve araç trafiğine kapatıldığı bilgisini de paylaştı. Arama yapılan bölgelerde polisin ve devriye sayısının artırılacağı da kamuoyuna duyuruldu.

"MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Terörle Mücadele Müdür Vekili Helen Flanagan, Pkk'yla bağlantılı olduğuna inanılan faaliyetlere yönelik önemli bir soruşturmanın ardından operasyon yapıldığını bildirdi. Flanagan, "Umarım yapılan gözaltılar, hiçbir terör faaliyetine müsamaha göstermeyeceğimizin, İngiltere veya başka yerdeki topluluklara zarar verdiğine inandığımız durumlarda harekete geçeceğimizin göstergesi olur." ifadesini kullandı.

Söz konusu operasyonla başta ülkede yaşayan Türk ve Kürt toplumu olmak üzere, herkesi korumanın amaçlandığının altını çizen Flanagan, şunları kaydetti:

"Pkk ile bağlantılı kişiler tarafından etki altında olduğunu ya da hedef alındığını düşünen herkesi bizimle temasa geçmeye çağırıyorum. Toplum merkezini kapatmanın rahatsızlık verebileceğinin farkındayız. Polisler mümkün olduğunca hızlı çalışacaklar ancak iddialar çok ciddi ve bu nedenle olabildiğince fazla kanıt tespit edip toplama konusunda dikkatli olunmalıdır."

LONDRA'DA PKK OPERASYONU

Resmi kaynaklara göre, Birleşik Krallık'ın terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'ya yönelik, güvenlik güçleri tarafından, terörizmin finansmanı, kara para ile mücadele ve eleman devşirme gibi konularda çalışma yürütülüyordu. Bu kapsamda ilgili bilgiler Türk yetkililer tarafından Birleşik Krallık makamlarına düzenli olarak aktarıldı, dosyanın tamamlanmasının ardından Birleşik Krallık makamları operasyon kararı aldı. Birleşik Krallık Polisi Terörle Mücadele Birimi, Londra Haringey'de PKK'lıların "Toplum Merkezi" adı altında kullandığı derneğe bir baskın düzenledi.

Baskının amacı, terör örgütü PKK ile olan ilişkiyi ve olası bağış toplama/destekleme faaliyetlerini araştırmak olarak açıklanırken, baskın sonucunda Toplum Merkezi ile bağlantılı 6 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin Londra'da bir polis karakolunda gözaltında olduğu bilgisi paylaşıldı.

PKK'LI GRUPLAR PANİKTE

Kaynaklar, geleneksel olarak PKK'nın uzantılarından biri olan derneğe baskın yapılmasının ve derneğin iki hafta boyunca kapatılıp incelemeye alınmasının önemine işaret ederek, Birleşik Krallık'taki PKK'lı grupların panikte olduğu değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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