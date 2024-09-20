Üye Girişi
Haberler

İngiliz hükümeti Lübnan'da yaşayan İngiliz vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi

İngiliz hükümeti Lübnan'da yaşayan İngiliz vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Dışişleri Bakanı İsrail ile Lübnan alanında sıcak çatışmasının başlayacağı gerekçesiyle Lübnan'da yaşayan İngiliz vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik siber saldırısı ve Lübnan sınırına yeni askeri sevkiyat yapması, iki ülke arasındaki gerginliği artırdı. Aylardır Lübnan'daki vatandaşlarını tahliye etmek için bölgede hazırlık yapan İngiltere bu kez acil kodlu bir uyarı yayınladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Lübnan durumunu görüşmek üzere düzenlenen acil kodlu toplantıya başkanlık etti. Toplantıda olası bir durumda Lübnan'da yaşayan İngilizlerin tahliyesi için yapılması gerekenler detaylı bir şekilde ele alındı. İngiliz medyası, hükümetin Lübnan'da en kötü senaryoya hazırlık yaptığını yazdı.

Acil kodlu toplantının hemen ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İngiliz Dışişleri Bakanı, Hizbullah mensuplarına ait patlayıcılarla düzenlenen ve 37 kişinin ölümüne, yaklaşık 3 bin kişinin yaralanmasına yol açan saldırıların ardından durumun hızla kötüleşebileceğini vurguladı. İngiliz vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri çağrısında bulundu.

X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarına mesajım, ticari seçenekler devam ederken ülkeyi terk etmeleridir" ifadelerini kullandı.

İngiliz hükümeti bir aydan fazla süredir vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde uyarıda bulunuyor.

"TAM KAPSAMLI SAVAŞ" BAŞLAMAK ÜZERE

İsrail, Gazze'deki katliamlarına paralel olarak son bir yıldır Lübnan'a da sık sık saldırılar düzenliyor. İsrail ile Hizbullah sınırdan karşılıklı ateş açıyor ve İsrail savaş uçakları neredeyse her gün Beyrut üzerinde ses hızını aşarak insanlar üzerine korku salmayı amaçlıyor.

İngiliz hükümeti Lübnan'da yaşayan İngiliz vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi

Ülkenin güneyinde İsrail sınırına yakın yerlerde yaşayan halk, evlerini terk etmek zorunda kaldı. Kimi Beyrut merkeze sığınırken daha büyük çatışmaların yaşanması durumunda Lübnan halkının, Suriye'deki istikrarsızlık nedeniyle ilk tercihinin Türkiye olabileceği yorumları yapılıyor.

Bölgedeki halk, 2006 yılında yaşanan savaşın tekrarını yaşamaktan endişe ediyor. 12 Temmuz-14 Ağustos 2006 tarihleri arasında sürmüş olan silahlı çatışmalarda bin 109 Lübnanlı hayatını kaybetmiş, 3.500'den fazlası da yaralanmıştı. Çatışmalar bir milyondan fazla Lübnanlının evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

İngiliz hükümeti Lübnan'da yaşayan İngiliz vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi

TÜRKİYE TAHLİYELER KONUSUNDA ÖNEMLİ ROL ÜSTLENDİ

Saldırılarda ölenler arasında Lübnan'da bulunan yabancılar da bulunuyordu. Fakat, kısa bir süre içinde birçok devlet kendi vatandaşlarını deniz yoluyla tahliye etmek için harekete geçti.Bu tahliyelerin çoğunluğunda Türkiye önemli roller oynamış, taşımacılık ve ev sahipliği yaptı. Buna karşın İsrail, Avustralyalıları taşıyan gemiye taciz atışları gerçekleştirdi.

TÜRKİYE BARIŞ GÜCÜ'NDE

1701 sayılı karar ile Lübnan'da Birleşmiş Milletler'e bağlı görevli olan UNIFIL barış gücünün mevcudunun 15,000 kişiye çıkarılıp görevinin genişletilmesine karar verildi. Bu sebeple başta Fransa, İtalya, Türkiye, Malezya, Bangladeş ve İspanya olmak üzere birçok devletten asker göndermeleri istendi. Bu talebe olumlu cevap veren Türkiye, 5 Eylül 2006 günü Birleşmiş Milletler barış gücüne katılmak üzere bir Türk askerî birliğinin Lübnan'a gönderilmesine yönelik Başbakanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulunda 200 red oyuna karşı 344 evet oyuyla kabul edildi.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Dünya

Uluslararası İlişkiler Politika İsrail Lübnan Dünya

Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Sınır bölgesi 150 roketle vuruldu

Hizbullah'tan misilleme! İsrail'in siber saldırıları sonrası harekete geçtiler

 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Baba, oğul ve gelin öldürüldü

 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire 'sus' işareti yaptı

Yerlikaya'dan Narin cinayetini soran muhabire ilginç tepki
Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi
500

Yorumlar (1)

Güven önemlş:

İsrail için bir son olsun inşallah

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evlilik kredisi başvuru ekranı! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, nasıl başvurulur? FB-GS DERBİ MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Ankara-Hakkari uçak kazasında son durum nedir? Ankara-Yüksekova uçak kazasında ölü, yaralı var mı? MAL kan grubu nedir? MAL kan grubu kimlerde var, özellikleri neler? (MAL kan grubu açılımı) Urfi Çetinkaya neden, ne zaman öldü? Urfi Çetinkaya ölüm sebebi ne? Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu! Soğuk cüzdan nedir, nasıl alınır? Soğuk cüzdan nasıl kullanılır, amacı nedir? Urfi Çetinkaya kimdir? Urfi Çetinkaya öldü mü? HAFTA SONU HAVA DURUMU 21-22 EYLÜL | Hafta sonu yağmur var mı? İl il hava durumu raporu! Dilan Polat'ın yengesi Nilgün Yılmaz kimdir? Nilgün Yılmaz neden tutuklandı? 20 Eylül Bursa cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bursa cuma namazı saati!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });