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İngiltere'de elektrikli kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı! Aile, canını zor kurtardı

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İngiltere'de bir aile, internetten aldıkları elektrikli kaykay şarj cihazının patlaması sonucu evlerini kaybetti. Çin yapımı cihaz, büyük bir yangına neden oldu. Hükümetin daha önce bu cihazı yüksek riskli olarak uyardığı ortaya çıktı. Aile, firmayı sorumlu tutarak tehlikeli ürünler hakkında uyarıda bulundu. Olay sonrası ürün satıştan kaldırıldı. İtfaiye, benzer cihazları şarj ederken dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

İngiltere'de bir aile, internetten aldıkları elektrikli kaykay şarj cihazı yüzünden evlerini kaybetti. Chelsea Fiekert, Çin yapımı cihazı teslim aldıktan sadece birkaç saat sonra, cihaz patladı ve büyük bir yangına neden oldu.

Olay, 29 Ağustos'ta Eastbourne şehrinde meydana geldi. Chelsea, çocuklarını ve köpeklerini kurtarmayı başardı, ancak ev tamamen yandı. Yangın, sabaha kadar sürdü ve altı itfaiye ekibi müdahale etti.

Polis, yangının internette satılan Tyzygmy Li-ion Şarj Cihazı'ndan kaynaklandığını belirledi. Hükümet, geçen sene cihazın "yüksek yangın ve elektrik çarpması riski" taşıdığı yönünde uyarı yaptığı ortaya çıktı.

Chelsea, Amazon'u sorumlu tutarak, tehlikeli elektrikli cihazlar konusunda uyarıda bulundu. Aile şimdi geçici bir yerde kalıyor ve halkın yardımlarına güveniyor.

Firma, olayın ardından ürünü satıştan kaldırdı ve üzüntülerini dile getirdi. İtfaiye yetkilileri, e-bisiklet ve elektrikli kaykay gibi cihazları şarj ederken dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

Bu olay, elektrikli cihazların güvenliği konusunda endişeleri artırdı. Uzmanlar, tüketicileri güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmaları ve şarj güvenliğine dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

İngiltere'de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı! Aile, canını zor kurtardı

İngiltere'de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı! Aile, canını zor kurtardı

İngiltere'de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı! Aile, canını zor kurtardı

İngiltere'de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı! Aile, canını zor kurtardı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

şarjlı tüm cihazlarda her zaman bu tehlike her zaman az çok mevcut özellikle şarj edilen bataryanın, şarj eden cihazın yapısı bu tip arızalarda çok önemli bir rol oynuyor

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