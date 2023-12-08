İngiltere Başbakanı Sunak, kendisini ziyarete gelen Hollandalı mevkidaşı ile kapıda kaldı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte, dün Londra'da görüştü. Başbakanlık konutu önünde fotoğraf için poz veren iki lider, personelin kapıyı içerden kilitlemesi nedeniyle zor anlar yaşadı. Bir süre kapı önünde kalan liderler, içerideki görevlilerin devreye girmesiyle konuta giriş yaptı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte dün Londra'da çok çeşitli konularda görüşmelerde bulundular ve Gazze'deki insani duraklamanın sona ermesinden duydukları üzüntüyü dile getirdiler. Sunak'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre liderler, Ukrayna'daki savaş ve göçün yanı sıra Orta Doğu'daki durum da dahil olmak üzere jeopolitik konuları ele aldı.

KAPININ ÖNÜNDE KALDILAR

İki başbakan görüşmenin ardından başbakanlık konutu önünde poz vermek için dışarıya çıktı. Onlar poz verirken önünde durdukları kapı kapandı. Tokalaştıktan sonra içeri girmek isteyen iki lider, kapının içeriden kilitlenmesi sebebiyle kapıda kaldı. O anlar kameralara yansırken içeriden bir görevlinin müdahalesi ile kapı yeniden açıldı.

İşte o anlardan kareler: