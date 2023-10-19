Haberler ›› Dünya ›› İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'de! Savaşın tırmanmaması için uyarıda bulunacak

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'de! Savaşın tırmanmaması için uyarıda bulunacak

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Gazze'de 471 kişinin hayatını kaybettiği katliamın ardından İsrail'e ziyarette bulundu. Başbakan Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşeceği öğrenilen Sunak'ın bölgede yaşanan can kayıpları için taziyelerini paylaşacağı ve bölgedeki çatışmaların daha da tırmanmaması konusunda uyarıda bulunacağı aktarıldı. Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Joe Biden da dün İsrail'i ziyaret etmişti.