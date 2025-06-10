İngiliz medyasından korkutan iddia: Amerika adım adım iç savaşa gidiyor

Haziran ayında Los Angeles'ta göçmenlere yönelik gerçekleştirilen sert baskınlar, Amerikan toplumundaki derin kutuplaşmanın ve artan şiddetin son örneği olarak dikkat çekiyor. Göz yaşartıcı gaz ve biber gazı kullanılarak düzenlenen operasyonlarda, barışçıl protestocular, gazeteciler ve masum siviller lastik mermi ve şok bombalarıyla hedef alındı. Amerika'da bu "ölümcül olmayan" olarak tanımlanan mermiler bile ciddi yaralanmalara yol açıyor.

Başkan Donald Trump, göçmenlik yetkililerini zırhlı araçlar ve tam donanımlı askerlerle destekleyerek, protestoları "isyancı" olarak nitelendirdiği gruplara karşı Ulusal Muhafızlar aracılığıyla bastırmaya çalıştı. Baskınlar özellikle Demokrat kontrolündeki bölgelerde yoğunlaşırken, 44 kişi gözaltına alındı ve çoğunun saatler içinde hukuksuz şekilde sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Protestolar büyürken polis sert müdahalelerde bulundu; araçlar ateşe verildi, taşlar atıldı. Savunma Bakanlığı deniz piyadelerini hazır bekletirken, Beyaz Saray "ülkenin güvenliği tehdit altında" açıklaması yaparak sert önlemlerin devam edeceğinin sinyalini verdi.

Ancak, bu gelişmeler İngiliz medyasında da geniş yankı buldu. Birçok yayın organı, Amerika'nın siyasi ve sosyal kutuplaşmanın kontrolden çıkarak adım adım iç savaşa doğru gittiğini iddia ediyor. Eleştirmenler ise bu operasyonların siyasi amaçlarla yapıldığını, masum insanların mağdur edildiğini ve temel demokratik hakların ihlal edildiğini savunuyor.

ABD'deki bu kriz, yalnızca Los Angeles ile sınırlı kalmayıp, ülke genelinde artan gerilim ve şiddet ortamının göstergesi olarak yorumlanıyor. Gözler şimdi Amerika'nın geleceğine çevrilmiş durumda; uzmanlar, eğer bu durum kontrol altına alınmazsa, ülkede çok daha büyük ve yıkıcı iç çatışmaların kaçınılmaz olacağı uyarısında bulunuyor.