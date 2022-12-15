Dünyaca ünlü gazete Erdoğan ile İmamoğlu'nu karşılaştırdı: Büyük bir benzerlik var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak kararı dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. İngiliz Financial Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmamoğlu'nun siyasi yaşamlarını karşılaştırdığı haberinde "İmamoğlu'nun siyasi talihiyle Erdoğan'ınki arasında büyük bir benzerlik var" ifadelerini kullandı. Gazete ayrıca İmamoğlu'nun seçimlerde Erdoğan'ın potansiyel rakibi olarak görüldüğünü de yazdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak kararı dünya basınında büyük ses getirmeye devam ediyor. Birçok gazete, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü bir rakibi olduğuna dikkat çekerken İngiliz Financial Times gazetesinden çok dikkat çeken bir Erdoğan-İmamoğlu yorumu geldi.

İNGİLİZ GAZETE İKİ İSMİN SİYASİ TALİHİNİ BİRBİRİNE BENZETTİ

Erdoğan ile İmamoğlu'nun siyasi yaşamlarını karşılaştıran gazete, iki ismin siyasi talihinin birbirine benzediğini yazdı. Haberde, "İmamoğlu'nun siyasi talihi bazen Erdoğan'ınkini andırıyor. Erdoğan 1994'te İstanbul belediye başkanı seçildikten sonra ülke genelinde tanınan bir isim oldu. Ardından 1998'de okuduğu bir şiirle halkı nefrete sevk etmekten suçlu bulundu, siyasetten men edilerek görevi bırakmak zorunda kaldı ve dört ay hapis yattı. Erdoğan'ın haksız yere mahkum edildiği algısı seçmenleri harekete geçirdi ve dört yıl sonraki seçimlerde Erdoğan'ın partisi seçimi kolaylıkla kazandı" ifadeleri dikkat çekti.

"ERDOĞAN'IN POTANSİYEL RAKİBİ OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Uzun süredir devam eden ekonomik krizin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a halk desteğini tarihin en düşük seviyelerine indirdiğini yazan Financial Times, "İmamoğlu, gelecek yıl yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın potansiyel rakibi olarak görülüyor" yorumunu yaptı.

"MUHALEFETE BASKININ SON ADIMI"

İngiliz Guardian gazetesi ise, İmamoğlu hakkında verilen kararın, seçimler öncesinde ana muhalefet partisine yönelik baskının artırılmasının son adımı olduğunu yazdı. Gazete, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aşağılamak suçundan hapis cezası ve siyasi yasak aldığını hatırlattı.