İncirlik Hava Üssü'nde siren sesleri vatandaşları tedirgin etti
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Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde siren sesleri duyuldu. Vatandaşları tedirgin eden siren seslerinin tatbikattan kaynaklandığı anlaşıldı.
Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde siren sesleri yükseldi. Vatandaşlar paniğe kapılırken, sesin tatbikattan kaynaklandığı ortaya çıktı.
İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ'NDE SİREN SESLERİ
Merkez ilçe Sarıçam'da yer alan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10. Tanker Üs Komutanlığı ile ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39. Hava Kanat Komutanlığının konuşlu bulunduğu İncirlik Hava Üssü'nde siren sesleri yükseldi. Mahalle sakinleri paniğe kapıldı.
TATBİKAT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Bir süre bölgede siren sesi yükselirken yetkililer gelen sesin tatbikattan kaynaklandığını açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya