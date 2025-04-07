İncil arkeologları, Ağrı Dağın'da Nuh'un gemisini bulma çalışmalarına başladı

Uluslararası bir arkeoloji ekibi, Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının Ağrı Dağı'nın güneyinde bulunduğuna dair güçlü kanıtlar elde ettiklerini açıkladı.

"Noah's Ark Scans" adlı araştırma grubu, İncil'de anlatılan ve tüm canlı türlerini Büyük Tufan'dan kurtaran efsanevi geminin izini sürmek için kapsamlı bir bilimsel çalışma yürütüyor.

Araştırmanın odak noktası, yıllardır tartışmalara konu olan Durupınar bölgesindeki gemi şeklindeki jeolojik oluşum. 164 metre uzunluğundaki bu yapı, İncil'de belirtilen Nuh'un Gemisi'nin boyutlarıyla şaşırtıcı benzerlikler gösteriyor.

Baş araştırmacı Andrew Jones, "Elimizdeki veriler bizi heyecanlandırıyor. Ancak bilimsel titizlikten taviz vermeyeceğiz" dedi. Jones, bölgenin sert iklim koşulları nedeniyle kazı çalışmalarına hemen başlamayacaklarını, öncelikle koruma planları oluşturacaklarını belirtti.

Türk jeolog Dr. Memet Salih Bayraktutan liderliğinde geçen yıl yapılan toprak analizleri, gemi şeklindeki oluşumun içinde çürümüş ahşapla tutarlı bulgular ortaya koydu. Atatürk Üniversitesi'nde incelenen örneklerde, yapının içerisinde daha düşük pH değeri, daha yüksek organik madde ve potasyum oranı tespit edildi.

2019'da gerçekleştirilen yer altı radar taramaları da yapının içinde, yaklaşık 7 metre derinde dikdörtgen şekiller ve uzun koridorlar olduğunu gösterdi. Ekip, oluşumu bozmadan içini görüntülemek için kontrollü bir sondaj yapmayı planlıyor.

Araştırma ekibi, elde edilen bulguların doğal bir jeolojik oluşumdan ziyade insan yapımı bir yapıyı işaret ettiğini vurguluyor. "Sonbaharda bu alandaki çimlerin farklı renk alması bile burada sıradan bir toprak yapısından farklı bir şey olduğunu gösteriyor" diye konuşan Jones, önümüzdeki birkaç yıl içinde daha kesin sonuçlara ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Türk yetkililer ve üniversiteler, projeye destek veriyor. Çalışmaların, bölge turizmine de önemli katkı sağlaması bekleniyor.