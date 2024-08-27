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İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de "Ölümcül Virüs" alarmı, tedavisi de yok

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ABD'nin Massachusetts eyaletinde sivrisineklerden bulaşan ve 'doğu at ensefaliti' olarak bilinen ölümcül bir virüs tespit edildi. Bu yıl eyalette görülen ilk vaka olan hastalık, yaklaşık yüzde 30 ölüm oranına sahip. Hastalığın semptomları arasında yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, ishal ve uyku sersemliği bulunuyor ve henüz bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Yetkililer, virüsün yayılmaması için önlemler almak üzere harekete geçtiklerini belirtti.

Koronavirüs salgınının ardından virüs tehlikelerine karşı hemen artık tüm dünya anında teyakkuz haline geçiyor. Korkutan virüs adresinin bu seferki adresi ise ABD… Ülkede sivrisineklerden bulaşan ölümcül virüs endişe yarattı.

Nadir ve ölümcül bir hastalık olarak bilinen 'doğu at ensefaliti' virüsünü kaparak hastalığa yakalananların yaklaşık yüzde 30'u ise hayatını kaybediyor.

ABD'nin Massachusetts eyaletinin bazı bölgelerinde, sivrisineklerden insanlara bulaşan doğu at ensefaliti (eastern equine encephalitis) virüsüne karşı çeşitli önlemler almak için harekete geçildi.

Massachusetts'in sağlık departmanı yetkililerinden Robbie Goldstein, sivrisineklerden yayılan doğu at ensefaliti virüsüne ilişkin basına açıklama yaptı. Goldstein, Boston kentinin batısındaki Worcester bölgesinde 80'li yaşlarda bir kişide virüsün görüldüğünü doğruladı.

EYALETTE İLK KEZ GÖRLÜYOR

Bunun, bu yıl eyaletteki ilk vaka olduğunu dile getiren Goldstein, virüsün yayılmaması için önlemler almak üzere harekete geçtiklerini belirterek, hastalıkla mücadele konusunda herkesi elinden geleni yapmaya çağırdı.

Bir diğer eyalet yetkilisi Ashley Randle da hafta boyunca Plymouth ve Worcester bölgelerinde sivrisinek ilaçlaması yapılacağını bildirdi. Randle, bölge sakinlerine, sivrisinek ilaçları kullanmaları ve ciltlerini örten giysiler giymeleri tavsiyesinde bulundu, açık hava etkinliklerinin sivrisineklerin yoğun olduğu vakitlere denk getirilmemesi uyarısı yaptı.

AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİ YASAKLANDI

Öte yandan, yetkililer, eyaletteki 10 bölgenin "yüksek ya da kritik risk" altında olduğunu belirterek, Plymouth bölgesi sakinlerini, sivrisineklerin daha çok görüldüğü akşam saatleri ile şafak vakti arasında planlanan açık hava etkinliklerini gözden geçirmeye çağırdı. Yetkililer, Oxford bölgesinde ise akşam saatleri için planlanan açık hava etkinliklerinin yasaklandığını ifade etti.

ÖLÜMCÜL

Enfekte sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan doğu at ensefaliti virüsü, nadir ve ölümcül bir hastalık olarak biliniyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, bu hastalığa yakalananların yaklaşık yüzde 30'u hayatını kaybederken, hastalığı atlatanlar bazı nörolojik problemlerle karşılaşabiliyor. Hastalığın semptomları arasında yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, ishal ve uyku sersemliği bulunuyor. Hastalığa yönelik henüz bir tedavi yöntemi bulunmuyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Massachusetts Baş Ağrısı Kusma Dünya Sağlık Dünya Haberler

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