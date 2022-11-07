İlk kez 1980 yılında görülmüştü! Yeniden ortaya çıkan 'Kara Gözlü Çocuk'un en net fotoğrafı çekildi

İngiltere'de ormanlık alanda ilk kez 1980 yılında görülen ve 'Kara gözlü çocuk' olarak adlandırılan bir silüet, tam 42 yıl sonra yeniden görülmüştü. İngiltere'de yayınlanan bir fotoğrafın ise 'Kara Gözlü Çocuk'un en net fotoğrafı olduğu iddia edildi.

İngiltere'de çok geniş bir kesim tarafından inanılan 'Kara gözlü çocuk' hakkında geçtiğimiz günlerde yeni gelişmeler yaşandı. İngilizler tarafından ortaya atılan iddiaya göre ormanda yaşayan ve gözlerindeki derin siyahlık nedeniyle 'Kara gözlü çocuk' olarak adlandırılan yaratık, ilk kez 1980 yılında görüldü.

GENÇLERİ KORKUTURKEN GÖRÜLDÜ

Daha önce de çeşitli vakaları incelemesiyle tanınan Hayalet uzmanı Lee Brickley, kara gözlü çocuğun Staffordshire'deki ormanlık alanda kamp yapan Kylie Drakeford ve Ben Tilly adlı iki genci korkutmak için yeniden ortaya çıktığını söyledi.

BAŞKA ÜLKELERDE DE ORTAYA ÇIKABİLİR

Kara gözlü çocuğun gerçek olduğuna inananlar kadar hikaye ve efsane olduğuna inananlar da var. Bir kesim ise çocuğun bir deney kapsamında ormana hapsedildiğini öne sürüyor. Başka bir kesim ise kara gözlü çocuğun insanlığı uyarmaya geldiğini ve başka ülkelerde de ortaya çıkabileceğini iddia ediyor. Kara gözlü çocuğun şu ana kadar fiziksel bir saldırısına ise rastlanmadı.

EN NET FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Diğer yandan 'Kara Gözlü Çocuk' hakkındaki son gelişmeler de tüyler ürpertti. İngiltere'de 'Kara Gözlü Çocuk'un en net fotoğrafı olduğu iddia edilen bir fotoğraf kısa sürede elden ele yayıldı.

İşte o fotoğraf:



