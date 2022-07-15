İki eşi olan adam, ikinci eşini de hamile bıraktı! Dört gözle bebeği bekliyorlar

Jimmy Silva adlı adam, iki eşi Chacha ve Summer ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak geniş bir kitle edindi. Silva'nın paylaşımları kimi takipçileri tarafından eleştiriyle karşılanırken, kimi takipçileri tarafından da desteklendi. İlk çocuklarının ardından iki çocuk daha yapmak istediklerini belirten Silva'nın diğer eşi Summer de geçtiğimiz aylarda hamile kaldı. Çift şimdi bebeklerini kucaklarına alacakları günü sabırsızlıklar bekliyor.

"HİÇ AYNI ANDA 1'DEN FAZLA KİŞİYİ ÖPTÜN MÜ?"

Summer'ın hamileliğini sosyal medya hesaplarından paylaşan üçlü eğlenceli bir paylaşım yaptı. Jimmy ve Chacha'nın Summer'ı öptüğü bir paylaşım yapan üçlü gönderisine, "Hiç aynı anda 1'den fazla kişiyle öpüştün mü?" notunu ekledi.

PAYLAŞIMLARINA ELEŞTİRİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları tarafından dikkat çeken gönderi üçlünün birbirlerine duydukları aşkı tebrik eden yorumların yanında eleştiri yağmurunu da tutuldu. Ailelerine yeni bir bebeğin katılacağını duyuran üçlüye sosyal medya kullanıcıların çocukların sağlıklı bir ortamda büyütülmediklerine yönelik olarak eleştirilerini iletti.

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