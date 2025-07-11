DEM Parti heyeti, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi ziyaret etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil'de DEM Parti heyeti ile bir araya geldi.

IKBY BAŞKANI BARZANİ, DEM PARTİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

Görüşmede DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, Demokratik Birlik Eş Sözcüsü Mehmet Kamaç, Ahmet Türk, Leyla Zana ve bazı milletvekilleri yer aldı.

PKK'NIN SİLAH BIRAKMA ADIMI

IKBY Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Barzani, terör örgütü PKK'lı ilk grubun bugün silah bırakma adımını "önemli ve umut verici" olarak nitelendirdi. Barzani, silah bırakma adımını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a barış sürecini desteklemeye yönelik çabalarından dolayı teşekkür etti.

DEM PARTİ HEYETİNDEN BARZANİ'YE TEŞEKKÜR

DEM Parti heyeti ise Barzani'nin Türkiye'deki barış sürecinin ilerletilmesine yönelik çabalarından ötürü teşekkür ederek, sürece verdiği desteğin sürmesinin önemine dikkat çekti. Heyet ayrıca bugünkü silah bırakma töreninin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için sağlanan tüm kolaylık ve destekten dolayı teşekkür etti.

Tarafların barışın hem Türkiye'nin hem de bölgenin tamamının yararına olduğu konusunda hemfikir oldukları ve sürecin ilerlemesi için kapsamlı bir destek gerektiği konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.