Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın! Tam 1630 taşınmaz

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı. Aralarında Belediye Başkanvekili ve Belediye Başkan Yardımcısının da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alınırken, operasyona el konulan binlerce taşınmaz ve ele geçirilen cephanelik damga vurdu.

ŞAFAK VAKTİ 9 GÖZALTI VE BELEDİYEDE ARAMA

Elde edilen yeni ifadeler, mali analiz raporları ve imar dosyalarındaki deliller doğrultusunda Kırıkkale ve Ankara'da saat 06.30'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen baskınlarda Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran ve eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in yakınlarının da aralarında bulunduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı. Belediye binasında ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda imar işlemlerine ait dosyalara, bilgisayarlara ve dijital materyallere el konuldu.

BAŞKAN YARDIMCISININ ÜZERİNE 1630 TAŞINMAZ KAYITLI

Soruşturmanın en çarpıcı detayı ise şüphelilerin mal varlıklarına yönelik incelemelerde ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'nın mali analiz raporuna göre, sadece Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran'ın adına kayıtlı tam 1.630 adet taşınmaz tespit edildi. Alınan ifadelerde, Yıldıran'ın eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un "kasası" olduğu ve finansal işlerini yürüttüğü iddia edildi. Savcılık, bu devasa mal varlığının adli denetimden kaçırılmak amacıyla Yıldıran'ın üzerine yapılıp yapılmadığını araştırıyor.

LÜKS ARAÇLAR VE TOPLAM 2 BİN 31 TAŞINMAZA EL KONULDU

Operasyon kapsamında örgüt yöneticisi olmakla suçlanan eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in eşi, kayınvalidesi ve baldızı gibi yakınlarının üzerine kayıtlı çok sayıda mülke de el konuldu. Soruşturma çerçevesinde Başkanvekili Demirdirek'e ait 11, encümen üyelerine ait onlarca mülk dahil olmak üzere toplam 2 bin 31 taşınmaza tedbir uygulandı. Ayrıca şüphelilerden Canan Demirkaya adına kayıtlı Porsche ve Ayşe Öztürk adına kayıtlı Mercedes-Benz G Serisi lüks ciplere de el konuldu.

BAŞKAN YARDIMCISININ EVİNDEN 11 BİN 312 MERMİ ÇIKTI

Devasa gayrimenkul kayıtlarıyla dikkat çeken Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran'ın evinde yapılan aramalar ise şaşkınlık yarattı. Jandarma ekipleri, Yıldıran'ın ikametinde seri numarası bulunmayan 9 milimetre çapında ruhsatsız bir tabanca ile tam 11 bin 312 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Üzerine kayıtlı hiçbir araç bulunmayan Yıldıran'ın ele geçirilen silah ve mühimmatlarına incelenmek üzere el konuldu.

NE OLMUŞTU?

Yahşihan Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılan geniş çaplı yolsuzluk soruşturmasının ilk aşamasında, eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma, imar dosyalarındaki usulsüzlükler, haksız mal edinme suçlamaları ve önceki döneme ait işlemler üzerinden derinleştirilerek devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com