İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi

Dünya gündemine oturan helikopter kazasının yankıları sürüyor. Hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yerine geçici olarak yardımcısı Muhammed Muhbir getirildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, dün Türkiye saatiyle öğleden sonra 4 civarlarında hava şartları nedeniyle düştü. Azerbaycan sınırındaki baraj açılış töreninden dönen Reisi ve beraberindekilerin helikopterinin yerini belirleyen Akıncı İHA, Cumhurbaşkanlığından onay alınmasının ardından saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.45'te kaza bölgesine ulaştı. Saat 02.36'da kaza kırıma uğrayan helikopterle görsel temas sağlandı. İran Kızılayı ekipleri helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaştı.

2 ÜST DÜZEY ASKERİ YETKİLİ DE UÇAKTAYDI

9 kişinin bulunduğu uçakta kurtulan olmadı. Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi. Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili de bulunuyordu.

ÜLKEYİ 50 GÜN İÇERİSİNDE SEÇİME GÖTÜRECEK

İbrahim Reisi'nin yerine geçici olarak yardımcısı Muhammed Muhbir, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yerine de yardımcısı Ali Bagheri Kani getirildi. İran dini lideri Ali Hamaney, Reisi'nin yardımcısı Muhammed Muhbir'in ülkeyi 50 gün içerisinde seçime götüreceği mesajını verdi. Reisi'nin yerine seçilecek olan yeni cumhurbaşkanının ülkeyi 4 yıl boyunca yönetmesi bekleniyor.

OHAL İLAN EDİLDİ

İran hükümet kabinesi, Reisi'nin ölüm haberinin ardından Tahran'da acil şekilde toplandı. Kabineden yapılan ilk açıklamada, "Reisi sözünün arkasında durdu, ulusu için hayatını feda etti. İran yönetimi görevine devam edecek" ifadeleri yer aldı. Ülkede OHAL ve 5 günlük ulusal yas ilan edildi.

İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin cenaze töreni yarın Tebriz'de gerçekleştirilecek.

REİSİ'NİN SON SÖZLERİ: BAZILARI BİZİM BİRARAYA GELMEMİZİ HOŞ KARŞILAMIYOR

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Reisi ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını gerçekleştirdi. Kaza törenin ardından hareket edilen dönüş yolunda meydana geldi. Reisi açılış sonrası yaptığı açıklamada, "Bu projeler, İran ile Azerbaycan'ın bu gibi çok önemli büyük projeleri hayata geçirebileceğinin göstergesidir. Bazıları bizim bir araya gelmemizi ve ortak başarılarımızı hoş karşılamıyor fakat bunlar bizim için önemli değil. Önemli olan ülkelerimiz, devletlerimiz ve halklarımız için iyi olanı hep birlikte hayata geçirmiş olmamız" ifadelerini kullandı.