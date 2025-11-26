Haberler

Hong Kong'daki yangında can kaybı korkunç boyutlarda! Yüzlerce kişi kayıp

Hong Kong'daki yangında can kaybı korkunç boyutlarda! Yüzlerce kişi kayıp
Güncelleme:
Çin'in özel idari bölgesi Hong Kong'da yaklaşık 4 bin kişinin ikamet ettiği 8 apartmanlı bir sitede çıkan yangında bilanço ağırlaşıyor. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükselirken, 29 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, alevler arasında mahsur kalan 279 kişiye ise ulaşılamıyor.

  • Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki 31 katlı bir gökdelende çıkan yangında 36 kişi öldü, 29 kişi yaralandı ve 279 kişi kayıp.
  • Yangının yayılmasında binanın dış cephesindeki bambu iskeleler rol oynadı.
  • Hong Kong Ulaştırma Bakanlığı, yangın nedeniyle Tai Po yolunun bir bölümünü kapattı ve otobüsleri yönlendirdi.

Çin'in özel idari bölgesi Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki bir sitede yer alan 31 katlı ve yaklaşık 1900 daireli bir gökdelende, yerel saatle 14:51'de yangın başladı. İlk olarak binadaki sakinler tarafından fark edilen yangın, kısa sürede büyüyerek sitedeki diğer apartmanlara da sıçradı.

BAMBU İSKELELER YANGINI HIZLANDIRDI

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangının hızla yayıldığını belirleyince saat 15:34'te beş kademeli alarm sisteminde en yüksek seviyeye yakın olan 4 numaralı alarmı devreye aldı. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcandı. Binanın dış cephesinin yenilenmesi için kurulan bambu iskelelerin yangının yayılmasında büyük rol oynadığı aktarıldı. Alevler kısa sürede binanın dışını sararak daha fazla daireye ulaştı.

36 ÖLÜ, 29 YARALI, 279 KAYIP

Yangında ilk belirlemelere göre; 36 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi hastaneye kaldırıldı. İçeride mahsur kalan 279 kişiye ise hala ulaşılamıyor. İtfaiye personeli arasında da yaralananların olduğu bildirildi.

ULAŞIMA TAMAMEN KAPATILDI

Hong Kong Ulaştırma Bakanlığı, yangın nedeniyle Hong Kong'un iki ana otoyolundan biri olan Tai Po yolunun bir bölümünün tamamının kapatıldığını ve otobüslerin başka yerlere yönlendirildiğini bildirdi.

GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, olay yerinden gelen görüntüler yangının vahametini ortaya koydu. Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin, dış cephesi bambu iskelesiyle kaplı olan ve alevler içinde kalan dairelere müdahale ettiği görüldü.

Haber YorumlarıHarun SİZER:

İyi binayı yapmışlar ama İtfaiye yangın durumu gözardı edilmiş anlaşılan. Bu kadar binanın yanması büyük bir itfaiye beceriksizliğidir

Haber YorumlarıVatansever:

YunusBayer; sana Sana göre Bunlar Tayyip'in suçu değil mi

Haber Yorumlarıadalet:

dış montalaması heralde yanıcı madde ile yapıldı

