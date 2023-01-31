ABD ve AB ülkelerinden gelen uyarılar sonrası Hollanda'dan dikkat çeken karar! İstanbul Başkonsolosluğu'nu ziyarete kapattılar

Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri sonrası ABD, Almanya ve Fransa'nın Türkiye'deki vatandaşları için yaptığı, "Terör saldırılarına karşı dikkatli olun." uyarısının ardından Hollanda'dan dikkat çeken bir karar geldi. Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu, olası protesto gösterileri ve batılı hedeflere yönelik artan tehdit gerekçesiyle geçici süreyle ziyarete kapatıldı.

Aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın İsveç ve Finlandiya'daki Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Skandal olaya Türkiye'den sert tepki gelirken, ABD, Almanya ve Fransa, terör saldırısı riskinin arttığını söyleyerek Türkiye'deki vatandaşlarına uyarılarda bulundu. Bu gelişmenin ardından Hollanda'dan da dikkat çeken bir hamle geldi.

HOLLANDA BAŞKONSOLOSLUĞU ZİYARETE KAPATILDI

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Hollanda Başkonsolosluğu, "olası protesto gösterileri ve batılı hedeflere yönelik artan tehdit" gerekçe gösterilerek geçici süreyle ziyarete kapatıldı. Başkonsolosluğun Twitter sayfasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu çevresinde olası protestolar ve batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle, İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu, 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak ziyarete kapatılacaktır."

ABD VE AVRUPA ÜLKELERİNDEN "SALDIRI" UYARISI

Öte yandan geçtiğimiz hafta peş peşe açıklama yapan ABD, Almanya ve Fransa, Kur'an yakma eylemleri nedeniyle Türkiye'de terör saldırısı riskinin arttığını söyleyerek vatandaşlarına uyarılarda bulunmuştu. Üç ülke, Türkiye'deki vatandaşlarına kalabalık yerlerden uzak durmaları ve dikkatli olmaları gerektiğini belirtmişti.

"TERÖR SALDIRILARI RİSKİ ARTTI"

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce İsveç'te Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması Türkiye'de terör saldırıları riski artırmıştır. Bu nedenle özellikle yoğun, kalabalık kamusal yerlerde bulunmaktan kaçınılmalı ve dini ibadet yerlerini ziyaret ederken dikkatli olunmalıdır" demişti.

"TERÖRİSTLER İBADET YERLERİNİ HEDEF ALABİLİR"

ABD'nin Büyükelçiliği ise, "Avrupa'da son zamanlarda yaşanan Kuran yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye'deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya önceden hiç uyarı vermeden saldırabilirler. Batılıların uğrak yeri olan yerlerde tetikte olun. Kalabalıktan kaçının. Düşük bir profil tutun. Çevrenizden haberdar olun. Güncellemeler için yerel medyayı izleyin. ABD vatandaşlarına yönelik en son Uyarılar ve Mesajlar için Büyükelçilik sitesini takip edin." ifadelerini kullanmıştı.

"AZAMİ DİKKAT GÖSTERİN"

Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği'nden yollanan e-postada ise şu ifadeler yer almıştı: "ABD Konsolosluğu'nun 27 Ocak 2023'te yayımladığı güvenlik uyarısında hatırlatıldığı üzere, Türkiye'de terör saldırısı riski arttığından Türkiye'de ikamet eden ya da Türkiye'den geçmekte olan Fransızlar ibadet yerleri de dahil olmak üzere özellikle yabancı uyruklular tarafından ziyaret edildiği bilinen buluşma noktalarında azami dikkat göstermeye çağrılmaktadır."