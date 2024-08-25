Hizbullah lideri Nasrallah'tan 'İsrail'e operasyon' açıklaması: Askeri hedefleri vurmaya karar verdik

İsrail gece saatlerinde Lübnan'a hava saldırısı gerçekleştirirken, Hizbullah da füzelerle misilleme saldırısı yaptı. 48 saatlik olağanüstü hal ilan eden İsrail'de tüm uçuşlar durduruldu. Çatışmalar aralıksız sürerken, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, "Hedefimiz İsrail'deki siviller ya da altyapı değildi, askeri hedefleri vurmamız gerektiğine karar verdik. İsrail'in Glilot Askeri İstihbarat Üssü'nü hedef aldık." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da korkulan oldu. İsrail gece saatlerinde Hizbullah hedeflerini vurmaya başladı. Lübnan da İsrail hedeflerine saldırılar gerçekleştirdi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek, Lübnan'ın güneyine "önleyici" saldırıların başlattıklarını açıkladı. Hagari, yaptığı açıklamada, "Az önce Lübnan'dan İsrail topraklarına füze ve roketli saldırılar düzenlendi. Bunun üzerine İsrail bölgelerinde sirenler aktifleştirildi." dedi. Hizbullah lideri Nasrallah'tan da beklenen açıklama geldi.

"ASKERİ HEDEFLERİ VURMAMIZ GEREKTİĞİNE KARAR VERDİK"

Hizbullah lideri Nasrallah, "Operasyonun adı Erbain operasyonu, hedefimiz İsrail'deki siviller ya da altyapı değildi, askeri hedefleri vurmamız gerektiğine karar verdik. İsrail'in Glilot Askeri İstihbarat Üssü'nü hedef aldık. Dünya Amerikalıların Netanyahu'yu Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurmaya zorlayabileceğini biliyor. İsrail'e saldırının erteleme nedenlerinden biri ateşkes görüşmeleriydi, İsrail'e saldırıları durdurması için fırsat vermek istedik." dedi.

İSRAİL'E 320 FÜZE ATEŞLENDİ

Hizbullah'tan gün içinde gelen açıklamada, saldırıların geçen ay üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün öldürülmesine misilleme olarak düzenlendiği belirtildi. Saldırıların ilk aşamasının tamamlandığı kaydedildi. Saldırılarda 320'den fazla Katyuşa roketiyle insansız hava araçlarının kullanıldığı ve İsrail'e ait 11 askeri noktanın vurulduğu açıklandı.

NE OLDU?

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'i hedef almayı planladığını iddia ederek Lübnan'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu. Bunun ardından Hizbullah, 30 Temmuz'da Beyrut'ta üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta karşı İsrail'e misilleme saldırısı başlattığını açıklamıştı.

Hizbullah, misilleme saldırısında 320 roketin yanı sıra bir dizi insansız hava aracıyla (İHA) İsrail ordusuna ait noktaların hedef alındığını ifade etmişti. İsrail ordusu, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırılara 100 kadar savaş uçağının katıldığını, İsrail'in kuzeyini ve merkezini vuracak şekilde konumlanan füze rampalarından 40'ının vurulduğunu öne sürmüştü.