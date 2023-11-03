Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaptığı konuşmada, Hizbullah'ın Gazze'deki savaşa müdahale etmemesi için Arap ülkelerinin kendisine her gün yalvardığını itiraf etti.

Hizbullah lideri Nasrallah'tan çok konuşulacak itiraf: Arap ülkeleri Gazze'ye müdahale etmememiz için yalvarıyor

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın Gazze'deki savaşa müdahale etmemesi için Arap ülkelerinin kendisine her gün yalvardığını açıkladı.

Hizbullah lideri Nasrallah, 7 Ekim'den bu yana ilk kez Lübnanlılara hitaben video konferans aracılığıyla konuştu.

"LÜBNAN CEPHESİ TÜM İHTİMALLERE AÇIK"

"Lübnan ile İsrail sınırında şu ana kadar yaşananlarla yetinmeyeceğiz" diyen Nasrallah, "Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık. Hepimizin her ihtimale ve seçeneğe hazırlıklı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"ARAP ÜLKELERİ HER GÜN YALVARIYOR"

Nasrallah öte yandan Hizbullah'ın Gazze'deki savaşa müdahale etmemesi için Arap ülkelerinin kendisine her gün yalvardığını duyurdu.