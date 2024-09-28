Üye Girişi
Haberler

İsrail saldırılarında Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Beyrut'ta Hizbullah'ın ana karargahını vurdu. Saldırının hedefinde olan Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldüğü iddia edildi. İran Tasnim Haber Ajansı ve Hizbullah'a yakın kaynaklar ise Nasrallah'ın yaşadığını belirtiyor.

İsrail savaş uçakları, Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye'nin Burj el-Beracine, Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leylaki bölgelerindeki binalara 60'dan fazla saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 91 kişi yaralandı. En merak edilen soru ise; Hizbullah lideri Nasrallah saldırı sırasında karargahta mıydı?

NETANYAHU'NUN KONUŞMASINDAN SONRA SALDIRDILAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşması sonrası İsrail savaş uçakları, Beyrut'a doğru havalandı. Bombardımana tutulan Dahiye bölgesinde büyük yıkım meydana geldi. Ülkenin güneydeki Sur kenti ile doğudaki Bekaa bölgesindeki Hizbullah hedeflerine de hava saldırıları düzenlendi. Dahiye bölgesinden kuzeye doğru yoğun göç sürerken evlerini terk edip güvenli gölge arayışına giren çok sayıda Lübnanlı Beyrut sokaklarında geceledi.

Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu

"NASRALLAH GÜVENDE"

İsrail medyası, 6 binanın yerle bir olduğu hava saldırılarında Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürüldüğünü işaret ederken, İran Tasnim Haber Ajansı ölüm iddialarını yalanladı. Hizbullah'a yakın kaynaklar da "Nasrallah'ın yaşadığını ve güvende olduğunu" belirtti.

İsrail'den Nasrallah'ın son durumuyla ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, saldırıda Hizbullah'ın füzelerden sorumlu komutanının öldürüldüğünü açıkladı.

Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurduÇok sayıda Lübnanlı, geceyi sokaklarda geçirdi

"VURMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Öte yandan; İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee saldırı öncesi Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan Leyleki ve Hades mahallerindeki 3 binanın boşaltılmasını istemiş ve "Sizler, Hizbullah'ın çıkarlarına yakın olmanız hasebiyle binaları derhal terk ederek bölgeden en az 500 metre uzaklaşmalısınız" ifadelerini kullanmıştı. Bu uyarı sonrası bölgeyi cehenneme çeviren İsrail ordusu, "Hizbullah'a ait hedefleri vurmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu

Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu

İsrail saldırılarında Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu
Kaynak: Haberler.com / Dünya

İsrail Beyrut Lübnan İsrail Beyrut İran

Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!

İşte kanlı saldırı emrini verdiği an!

 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu

İDO feribotunun tuvaletinde ceset bulundu

 Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu

Parkta silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı

Tacizcisini böyle kayda aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç? Bursa Nilüfer Orduspor 1967 Maçı Hakkında Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında Bursa Nilüfer Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor kaç kaç? Arnavutköy - Derince Maçı Yayın Bilgisi Alanya 1221 FSK - Küçükçekmece Sinop Maçı Bilgileri Arnavutköy Belediyesi Derince Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Arnavutköy Belediyesi Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });