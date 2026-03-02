Haberler

Hizbullah'ın Meclis Grup Başkanı Raid'den "hükümetin askeri faaliyet yasağına" tepki

Güncelleme:
İsrail saldırılarında öldüğü iddia edilen Hizbullah'ın Meclis Grup Başkanı Milletvekili Muhammed Raid, hareketin ülkedeki askeri faaliyetlerini yasaklayan Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve hükümeti eleştirdi. Raid, "Lübnanlılar saldırının yasaklanmasını beklerken, saldırıyı reddetmenin yasaklanmasına ilişkin bir kararla karşılaştı. Hükümet, sahip olduğunu ileri sürdüğü uluslararası dostlukları, düşmanı ülkemize karşı savaşı durdurmaya zorlamak için kullanamadı" dedi.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşa resmen katılan Hizbullah, Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin "intikamı" ve Lübnan'ı savunma amacıyla İsrail'e yönelik dün gece saldırı başlattı. Bu saldırıya karşılık veren İsrail ise başkent Beyrut ve Dahiye bölgeleri başta olmak farklı kesimleri hedef aldı.

BAŞBAKAN ASKERİ FAALİYETLERİNİ YASAKLADI

İki taraf arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, hükümetin Hizbullah'ın ülkedeki güvenlik ve askeri faaliyetlerini yasakladığını, sadece siyasi çalışmalarına izin verileceğini açıkladı.

HİZBULLAH'TAN REST GELDİ

Ancak Başbakan Selam'ın kararı Hizbulah cephesinde karşılık bulmadı. İsrail saldırılarında öldüğü iddia edilen Hizbullah'ın Meclis Grup Başkanı Milletvekili Muhammed Raid, Hizbullah'a bağlı Al Manar televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Hükümetin Hizbullah'ın askeri faaliyetlerini yasaklamasına tepki gösteren Raid, şu ifadeleri kullandı: "Lübnanlılar saldırının yasaklanmasını beklerken, saldırıyı reddetmenin yasaklanmasına ilişkin bir kararla karşılaştı. Hükümet, sahip olduğunu ileri sürdüğü uluslararası dostlukları, düşmanı ülkemize karşı savaşı durdurmaya zorlamak için kullanamadı."

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

Hizbullah, dün gece Lübnan topraklarından İsrail'e düzenlenen füze saldırısını üstlenmişti. İsrail ordusunda gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Umut Halavart
