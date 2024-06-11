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Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı

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Hermes silahlı insansız hava aracının düşürülmesine misilleme yapan İsrail ordusu, ilk kez 140 kilometre ötedeki Hizbullah hedeflerini vurdu. Bu saldırılarda üç Hizbullah üyesi dahil 5 kişi yaşamını yitirdi.

Hizbullah'ın İsrail'e ait bir Hermes 900 drone'unu düşürmesi, kuzey cephesinde bugüne kadar görülmemiş bir misillemeyi de beraberinde getirdi. Lübnan medyası, Hermel yakınlarında Hizbullah'a ait bir konvoyun İsrail tarafından vurulduğunu veüç Hizbullah üyesi dahil 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İSRAİL İHA'SINI DÜŞÜRDÜKLERİNİ DOĞRULADILAR

Lübnan medyasında yayımlanan haberlere göre; Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait İHA, güneydeki Reyhan bölgesinde vurulduktan sonra düştü. Hizbullah, yaptığı açıklamayla İHA'yı düşürdüğünü doğrularken, olayda hava savunma silahı kullandığını belirtti.

Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Taraflar arasında misilleme savaşı başladı

İSRAİL'DEN 140 KİLOMETRE ÖTEYE MİSİLLEME

Hermes silahlı insansız hava aracının düşürülmesine misillemede bulunan İsrail ordusu, ilk kez 140 kilometre ötedeki Hizbullah hedeflerini vurdu. Bu saldırı sonrası bölgedeki gerilim tavan yaparken Hizbullah'ın nasıl bir karşılık vereceği ise merak konusu...

BÖLGE AYLARDIR ALEV ALEV

Hamas'ın 7 Ekim baskınından bir gün sonra Hizbullah ve İsrail ordusu arasındaki sınır çatışmaları başladı. Geride kalan sekiz ayda İsrail'e ait stratejik birçok hedefi vuran Hizbullah, pek çok hedefi imha etti. İsrail ise bu saldırılara jetlerini havalandırarak bombardımanla karşılık verdi.

Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Taraflar arasında misilleme savaşı başladı

İSRAİL, KONVOYA VE BİNAYA 9 FÜZE ATEŞLEDİ

Uluslararası haber ajansı AFP'ye konuşan bir Hizbullah kaynağı İsrail'in konvoya ve bir binaya dokuz füze ateşlediğini, üç ölünün yanı sıra üç de yaralı olduğunu söyledi.

HİZBULLAH'IN LOJİSTİK TESİSİNE SALDIRI

İsrail ordusu, Hizbullah'ın 4400 Birimi'ne ait bir tesisin vurulduğunu duyurdu. Resmi açıklamaya göre, söz konusu birim Hizbullah'ın lojistiğini sağlıyor ve silah trafiğini yönetiyor.

MİSİLLEMELER HER GEÇEN DAKİKA ŞİDDETİNİ ARTIRIYOR

Bugün sabah saatlerinde ise İsrail ordusu kuzeydeki liman kenti Hayfa yakınlarında bir şüpheli hava hedefini düşürdüğünü açıkladı. Hizbullah'ın misilleme savaşında bugün yeni saldırılar düzenlemesi yüksek ihtimal.

Haberler.com / Eymen Dursun - Dünya

İnsansız Hava Aracı Hermes Lübnan İsrail Savaş ve Çatışma Orta Doğu Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (9)

haksız mıyım:

Hani israil yandı bitti kül oldu gittiydi

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Demirhan:

Hamas ve Hizbullah'ın hiç şansları yok..Taş ve sopalan savaşa gidilmez.İsrail ordusu güçlü ve teknoloji dolu.

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Ertan ipşir:

Tırmıkla kürekle savaşıp ülkesini kurtaran milletin evladı yapıyor bu yorumu. Nerden nereye

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Güven önemlş:

şansları yoktu da iki aydır İsrail kiminle çarpışıyor

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Özcan Özcan:

İMAN GÜCÜ TEKNOLOJİ KARŞISINDA YETERSİZ KALIYOR.EBABİL KUŞLARI DA GELMİYOR MÜSLÜMANLAR BAZI ŞEYLERİ SORGULAMAYA BAŞLAYIN BENCE.

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VEFA:

Amerikanın elinde daha adı konulmamış üstün silah teknolojileri var. Amerika demode olmuş silahlarını dünya piyasasına daha da fazla satmak için onları gün yüzüne çıkarmaz. Böyle kontrollü bir savaş, yavaş yavaş ilerlemek onlar için en akılcı olandır. Yoksa istese bir anda üstünlük kurup, bu savaşa son verebilirler...

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Nayci İbrahim:

İsrail ihası diye bir şey mi var İsrailin HERONLARI değil mi onlar.Hani bizim onların kntrolünde bir zamanlar kullandığımız...

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Turgay Karaderi:

ALISIK HiKAYELER Bi BOH OLMAZ

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Özcan Özcan:

terörist hamas ve terörist hizbullah asla kazanamaz.

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