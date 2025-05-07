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Hindistan ve Pakistan askeri kapasiteleri

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Hindistan ordusunun, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesine düzenlediği füze saldırılarının ardından gözler, iki ülkenin askeri kapasitelerine çevrildi. Nükleer başlıklara sahip olan iki komşu ülke de yıllardır süregelen güvenlik kaygılarının bir yansıması olarak önemli kara, deniz ve hava kuvvetlerine sahip olsa da güç dengesinde bir taraf daha ağır basıyor.

Hindistan ordusunun, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesine düzenlediği füze saldırılarının ardından gözler, iki ülkenin askeri kapasitelerine çevrildi.

Hindistan ve Pakistan askeri kapasiteleri

BÜTÇE VE PERSONEL SAYISI

2024 yılı verilerine göre; toplam savunma bütçesi 86,1 milyar dolar olan Hindistan, 1 milyon 475 bin aktif personel ile dünyada en fazla aktif askere sahip ikinci ülke konumunda bulunuyor. Geçtiğimiz yıl savunmaya 10,2 milyar dolar ayıran Pakistan ise 660 bin askerin aktif görev yaptığı bir orduya sahip.

Hindistan ve Pakistan askeri kapasiteleri

HAVA GÜCÜ

Hava gücü açısından dünya genelinde 4. sırada yer alan Yeni Delhi, 730 muharip hava aracına sahipken İslamabad'ın elinde 452 muharip hava aracı bulunuyor.

Hindistan ve Pakistan askeri kapasiteleri

KARA GÜCÜ

Savaşın eşiğine gelen iki komşu ülke arasında karasal güç bakımından öne çıkan taraf da Hindistan oldu. Hindistan ordusu, sahip olduğu 3 bin 740 adet tankı 9 bin 743 adet topçu bataryası ile destekliyor. Pakistan ordusunda ise 2 bin 537 adet tankın yanı sıra 4 bin 619 topçu bataryası mevcut.

DENİZ GÜCÜ

İki ülke arasındaki askeri güç farkının en çok hissedildiği nokta ise mavi sular. 2 uçak gemisinin başını çektiği Hindistan'ın filosunda 16'şar adet fırkateyn ve denizaltı da bulunuyor. Uçak gemisine sahip olmayan Pakistan'ın deniz kuvvetleri ise 10 fırkateyn ve 8 denizaltıdan oluşuyor.

NÜKLEER GÜÇ

İki ülke arasında geçmişte yaşanan krizlerde olduğu gibi son çatışmalar da 'nükleer felaket' endişesi yaratıyor. Bu alanda Yeni Delhi ile İslamabad arasında denge mevcut. Hindistan 172, Pakistan 170 nükleer savaş başlığına sahip. Hindistan 'ilk kullanan taraf olmamam' politikasını benimserken Pakistan 'tam spektrumlu caydırıcılık' stratejisi izliyor.

Hindistan ve Pakistan askeri kapasiteleri
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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