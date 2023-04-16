Her şeyin başladığı an! Suikast girişiminin ardından Japon Başbakan meydan okudu: Sokaktaki konuşmalarımı sürdüreceğim

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'ya, katıldığı kalabalık bir programda suikast girişimi düzenlendi. Fumio'nun bulunduğu bölgeye boru şeklinde bir sis bombası fırlatılırken o anlarda büyük kargaşa yaşandı. Saldırganın elindeki bombayı attığı an kameralara yansırken programına devam eden Fumio, "Sokaklardaki konuşmalarımı sürdüreceğim" dedi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Wakayama eyaleti ziyaretinde iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) adayının faaliyetine katıldı. Kişida, LDP adayıyla, yerel saatle 11.30 sularında bölgede bulunan Saikazaki Balıkçı Limanı yakınlarında bir araya gelerek, kampanya sürecini görüştü. Japon Başbakan'ın, konuşma yapması öncesinde bir suikast girişimi yaşandı.

BİR ANDA ORTALIK KARIŞTI

Başbakan kürsünün yakınlarındayken bir kişi, eliyle o tarafa doğru bir cisim fırlattı. Metal boru şeklindeki bomba yere çarpmasıyla büyük bir ses çıkarttı. O sırada ortamda kargaşa yaşanırken Fumio alandan tahliye edildi. Bomba ise 50 saniye sonra patladı.

HER ŞEYİN BAŞLADIĞI AN

Kişida'nın herhangi bir yara almadığı belirtilirken olaya karışan kişi ise gözaltına alındı. Öte yandan yaşananlar anbean Japon televizyon kanalı tarafından da kayıt altına alındı. Saldırganın elindeki sis bombasını fırlattığı an da kameralara yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre olayda yaralanan olmadı. Kolluk kuvvetleri, olay yerinde bulunan Hyogo eyaleti Kawanişi kentine kayıtlı 24 yaşındaki Kimura Ryuji'yi olayla ilgili gözaltına aldı.

"SOKAKLARDAKİ KONUŞMALARIMI SÜRDÜRECEĞİM"

Ziyaret programını sürdüren Başbakan Kişida, Japan Railway Wakayama İstasyonu önünde konuşma yaptı. Olayın seçim sürecine zarar vermemesi gerektiğini belirten Kişida, "Sizinle hep beraberce, bu seçimi sürdürmek zorundayız." ifadesini kullandı. Kişida, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Seçimler, ülkemizin demokrasisi için en önemli konu. Bu bilinçle, sokaklardaki konuşmalarımı sürdüreceğim." dedi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Tokyo'da yaptığı açıklamada, "Seçimler, demokrasinin temeli. Böyle bir zamanda böyle bir şiddet, son derece affedilemez." dedi. Hava yoluyla Wakayama eyaletinden ayrıldığı kaydedilen Kişida'nın, sonraki seçim konuşmasını Tokyo'nun doğusundaki Çiba eyaletinde yapacağı bildirildi.

ABE SUİKASTINI AKILLARA GETİRDİ

Kamu Politikaları Araştırma Konseyinin terörle mücadele uzmanı İtabaşi İsao, olaya ilişkin değerlendirmesinde, geçen yıl seçim kampanyası sürecinde suikasta kurban giden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'yu anımsattı. Abe suikastı sonrası hükümet yetkililerinin güvenlik korumalarının sayısının artırıldığını kaydeden İtabaşi, "Seçim kampanya dönemine denk gelmesi ve mayısta (Hiroşima'da) düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi öncesi olması dikkat çekici." dedi.

2012-20 yıllarındaki göreviyle "Japonya'nın en uzun süre görev yapan Başbakanı" unvanına sahip Abe, Temmuz 2022'de partisinin seçim kampanyası için gittiği Nara eyaletinde gerçekleştirdiği konuşma esnasında vurularak öldürülmüştü.