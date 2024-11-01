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Helikopter park halindeki uçağa çarptı: Pilot yara almadan kurtuldu

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Teksas'ın Pearland Bölgesel Havalimanı'nda bir helikopter, park halindeki bir uçağa çarptı. Robinson R44 tipi helikopter, hangarına yaklaşırken kontrolden çıktı ve park halindeki uçağa çarptı. Helikopterde bulunan pilot, kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından üç hangar görevlisinin hemen pilotun yardımına koştuğu görüldü. Federal Havacılık İdaresi, kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Teksas'ın Pearland Bölgesel Havalimanı'nda yaşanan olağanüstü bir kazada, bir helikopter park halindeki uçağa çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, pilot mucize eseri kazadan yürüyerek çıktı.

Pazar sabahı saat 09:30'da meydana gelen kazada, siyah renkli Robinson R44 tipi helikopter, hangarına yaklaşırken kontrolden çıktı. İniş yapmaya çalışan helikopter, park halindeki beyaz bir uçağa çarptı. Çarpışma anında hala dönen rotor kanatları uçağa defalarca çarptı ve parçalandı.

Brazoria İlçe Şerif Ofisi'nin açıklamasına göre, helikopterde tek başına bulunan pilot kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen acil servis ekipleri, pilotun tıbbi müdahaleye ihtiyacı olmadığını belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kazanın ardından üç hangar görevlisinin hemen pilotun yardımına koştuğu görülüyor. Federal Havacılık İdaresi, kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Bu olay, Ağustos ayında Kaliforniya'da bir uçağın golf sahasına düşerek bir golfçüyü teğet geçmesi olayından sonra yaşanan ikinci şanslı kaza olarak kayıtlara geçti.

Helikopter park halindeki uçağa çarptı: Pilot yara almadan kurtuldu

Helikopter park halindeki uçağa çarptı: Pilot yara almadan kurtuldu

Helikopter park halindeki uçağa çarptı: Pilot yara almadan kurtuldu
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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