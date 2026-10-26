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Antalya Kumluca'da tur minibüsü şarampole devrildi, 15 kişi yaralandı

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Antalya Kumluca'da tur minibüsü şarampole devrildi, 15 kişi yaralandı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde tur minibüsünün şarampole devrildiği kazada sürücü ve 14 kişi yaralandı. Yaralılar Kumluca ve Finike'deki hastanelere götürülürken, minibüstekilerin Finike'ye konaklamaya giden dağcılar olduğu ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde minibüsün şarampole devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi Çerdin mevkisinde meydana geldi. Metin Dikmen yönetimindeki 38 AKZ 946 plakalı tur minibüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada şoför ile minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları Kumluca ve Finike'deki hastanelere götürdü. Minibüste ulunanların Finike'ye konaklamaya giden dağcıları taşıdığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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