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Hava durumunu aktaran muhabirin mikrofon ıslanmasın diye aldığı önlem ağızları açık bıraktı

Dünya Haberleri

ABD'de kasırganın yıkıcı etkisini aktarmak isteyen muhabir, yağmurdan korumak istediği mikrofona prezervatif taktı. Muhabirin yaptığı çılgınlık seyirciler tarafından olumlu karşılandı.

ABD'de hayatı durma noktasına getiren Ian Kasırgası bölgede büyük paniğe neden oldu. Her şeyi alıp götüren kasırgadan dolayı yıkıma uğrayan ülkede kasırganın Florida'ya doğru hareket edeceği aktarıldı. Zor şartlar hava durumuyla ilgili bilgi veren bir muhabirin aldığı ilginç önlem ise görenleri şaşırttı.

TV kanalı NBC'de muhabir olarak görev yapan Kyla Galer, Florida'da yoğun sel ve yıkıma neden olan Ian Kasırgası'na ilişkin detayları sunduğu canlı yayının ardından yaptığı hareketle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hava durumunu aktaran muhabirin mikrofon ıslanmasın diye aldığı önlem ağızları açık bıraktı

Kyla, mikrofonun ıslanmasını önleyerek ekipmanını korumak için mikrofona prezervatif takarak canlı yayını sundu. İzleyiciler tarafından yanlış anlaşılmak istemeyen genç muhabir duruma açıklık getirdi. Kyla, "Evet bu sandığınız şey; yani bir prezervatif. Bu mikrofonları ıslatamayız ve bu yüzden ne gerekiyorsa yapmalıyız" diye konuştu.

Hava durumunu aktaran muhabirin mikrofon ıslanmasın diye aldığı önlem ağızları açık bıraktı

Çoğu kişi görüntüleri paylaşım durum karşısında çok şaşırdıklarını dile getirse de birçok kişi muhabirin hareketini çok yanlış bulmadı.

Hava durumunu aktaran muhabirin mikrofon ıslanmasın diye aldığı önlem ağızları açık bıraktı

Hava durumunu aktaran muhabirin mikrofon ıslanmasın diye aldığı önlem ağızları açık bıraktı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

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