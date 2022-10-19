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Hamile kadın, "Bu süreçte kocamın başkasıyla ilişkiye girmesine izin veriyorum" dedi, ortalık karıştı

Dünya Haberleri

33 yaşındaki Jess adlı kadın, hamile kalmasının ardından kocasının başka kadınlarla ilişkiye girmesine izin verdi. Ancak Jess'in "Bu durum daha sonra da devam edebilir" sözleri tartışmalara neden oldu. Genç kadına özellikle hemcinslerinden büyük tepki var.

TikTok'ta @CliquebaitTV adıyla yayın yapan 33 yaşındaki Jess ve 36 yaşındaki Stephen DeMarco'nun hikayeleri büyük tartışmalara neden oldu. Jess adlı kadın, hamile kalmasının ardından kocasının başka kadınlarla ilişkiye girmesine izin verdiğini açıkladı.

Hamile kadın, 'Bu süreçte kocamın başkasıyla ilişkiye girmesine izin veriyorum' dedi, ortalık karıştı

"ŞU ANDA BAŞKA BİR KIZ ARKADAŞI VAR"

Genç kadın, "Bazı nedenlerden dolayı şu anda ilişkimizi açık tutuyoruz. Ben hamileyim ve kocamın bir kız arkadaşı var. Diğer kadınlar bunu neden yaptığımı anlayamıyor ve beni eleştiriyorlar" dedi.

Hamile kadın, 'Bu süreçte kocamın başkasıyla ilişkiye girmesine izin veriyorum' dedi, ortalık karıştı

SÖZLERİNİN DEVAMI DA TARTIŞMA YARATTI

Jess adlı kadın, sözlerinin devamında daha da ilginç ifadeler kullandı. Hamileliğinin ardından da kocasının başka kadınlarla ilişkiye girmesine izin verebileceğini dile getiren Jess, sözleri nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi.

Hamile kadın, 'Bu süreçte kocamın başkasıyla ilişkiye girmesine izin veriyorum' dedi, ortalık karıştı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsellik Dünya Haberler

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