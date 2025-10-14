Trump açıklamasından saatler sonra... Hamas bir kez daha sözünü tuttu

Hamas, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, 4 İsrailli esirin cesedinin teslim edildiğini, 2 esirin naaşının da bu gece Tel Aviv tarafına verileceğini açıkladı.

İSRAİL DE SÜRECİN BAŞLADIĞINI AÇIKLADI

İsrail'de Hamas'ın esirlerin cesetlerini teslim sürecinin başladığını duyurdu. İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yapılan ortak açıklamada da, Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerinin Gazze'nin güneyindeki buluşma noktasına giderek İsrailli esirlerin cesetlerini teslim alma sürecini başlattıkları belirtildi.

İsrail kamuoyunun konuya "hassasiyetle yaklaşması" gerektiği ifade edilen açıklamada, resmi kimlik belirleme işlemlerinin tamamlanmasının beklenmesi istenildi. Açıklamada, Hamas'ın "anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve tüm esirlerin yanı sıra hayatını kaybedenlerin naaşlarının iadesi için gerekli çabayı göstermesi gerektiği" ifadelerine yer verildi.

TRUMP: ÖLÜ OLANLAR TESLİM EDİLMEDİ, İKİNCİ AŞAMA ŞİMDİ BAŞLIYOR

Öte yandan gelişmeden kısa bir süre önce, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Hamas tarafından 20 esirin serbest bırakıldığını ancak hayatını kaybedenlerin de geri getirilmesini istediğini belirtti. Trump, "Büyük bir yük kalktı, ancak henüz iş bitmedi. Ölü olanlar, söz verildiği gibi teslim edilmedi. İkinci aşama şimdi başlıyor." ifadesini kullandı.

"HAMAS SİLAHLARINI BIRAKMAZSA, BİZ ONLARI SİLAHSIZLANDIRACAĞIZ"

Ayrıca Hamas'ın silah bırakacağının bir garantisinin olup olmadığıyla ilgili soruya da yanıt veren ABD Başkanı, Hamas'ın silahlarını bırakacağı konusunda kendilerine söz verdiğini savundu. Trump, "Çünkü silahlarını bırakacaklarını söylediler ve eğer bırakmazlarsa, biz onları silahsızlandıracağız. Size nasıl yapacağımı açıklamak zorunda değilim ancak eğer silahlarını bırakmazlarsa, onları biz silahsızlandıracağız." diye konuştu.

CENAZELERİN ENKAZLARDAN ÇIKARILMASI ZAMAN ALACAK

Hamas dün sabah saatlerinde 20 İsrailli esiri serbest bırakmasının ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 28 esirden 4'ünün naaşını Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etmişti. Hamas, bu akşam saatlerinde ise 4 esirin daha naaşını İsrail'e teslim edeceğini açıklamıştı.

KARŞILIKLI ESİR TAKASLARI YAPILDI

Öte yandan Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) Sözcüsü Christian Cardon, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında dün, 20 İsrailli ve 1809 Filistinli esirin takasına yardımcı oldukları sırada olumsuz durum yaşanmadığını belirtti.

PLANIN DİĞER MADDELERİ NE OLACAK?

ABD başkanı Trump'ın 20 maddelik Gazze planında öngörülen sonraki aşamaların gerçekleşeceğine dair bir kesinlik yok. Ancak görüşmelere katılan iki Filistinli yetkili ve bir diğer kaynak, Trump'ın hem Katar saldırılarına hem de Haziran ayında İsrail'in İran'la 12 günlük savaşını sona erdiren ateşkese ilişkin tutumunun, Hamaslı müzakerecilere, ABD başkanının rehineler serbest bırakılır bırakılmaz İsrail'in yeniden savaşa başlamasına izin vermeyeceği konusunda güven verdiğini söyledi.

Konuya yakın Washington'daki bir kaynağa göre, Trump'ın danışmanları, Katar saldırısı nedeniyle Netanyahu'ya duyduğu öfkeyi, İsrail lideri Netanyahu'ya Gazze savaşını sona erdirmek için bir çerçeve kabul etmesi yönünde baskı yapmak amacıyla kullanma fırsatı gördüler. Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, Körfez ülkeleriyle diplomatik ve ekonomik politikaları açısından önemli bağlar kuran Trump'ın Katar Emiri'ni bir dost olarak gördüğünü ve saldırı görüntülerinin televizyonda yayınlanmasından hoşlanmadığını belirterek, saldırıyı Arap dünyasını bir araya getiren önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Gazze'deki Filistinli bir yetkili, görüşmeler ve arabuluculuk çabaları hakkında yaptığı açıklamada, Trump'ın Katar'a bir daha İsrail saldırısı olmayacağı yönündeki kamuoyuna verdiği sözün, Hamas ve diğer bölgesel aktörlerin gözünde kendisine güvenilirlik kazandırdığını söyledi. İsrail'deki Bar-Ilan Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden Jonathan Reinhold, "Katar'a İsrail'in kendilerine bir daha saldırmayacağına dair güvenlik garantisi vermesi, Hamas'ın ateşkesin kalıcı olacağına olan güvenini artırdı." dedi.