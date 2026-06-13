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LGS'de zamanla yarış: Polis olmasaydı sınava giremeyeceklerdi!

LGS'de zamanla yarış: Polis olmasaydı sınava giremeyeceklerdi!
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Gaziantep Nizip'te LGS sınavına geç kalan ve giriş belgesini unutan öğrencilere polis ekipleri yardım etti. Polis, bir öğrenciyi son anda sınava yetiştirirken diğerini evine götürüp belgesini almasını sağladı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına geç kalan ve sınav giriş belgesini unutan öğrencilerin yardımına polis ekipleri yetişti. Nizip ilçesinde görev yapan polisler, sınava geç kalan bir öğrenciyi son anda okula ulaştırırken, giriş belgesini evde unutan bir başka öğrenciyi de evine götürerek belgesini aldıktan sonra yeniden sınav merkezine yetiştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için Gaziantep'te binlerce öğrenci sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine akın etti.

Öğrenciler sınav salonlarında ter dökerken, veliler ise okul bahçeleri ve çevresinde heyecanla bekleyişini sürdürdü.

ÖĞRENCİLERİN YARDIMINA POLİS KOŞTU

Kent genelindeki sınav merkezlerinde yoğunluk sabah saatlerinden itibaren yaşandı. Kimlik ve sınav giriş belgeleriyle okullara gelen öğrenciler, görevliler tarafından yapılan kontrollerin ardından sınav salonlarına alındı.

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Nizip ilçesinde ise sınava geç kalan ve giriş belgesini unutan öğrencilerin yardımına polis ekipleri yetişti.

Polis ekipleri, sınava geç kalan bir öğrenciyi son anda yetiştirirken, giriş belgesini evde unutan başka bir öğrenciyi de evine götürerek belgesini aldıktan sonra yeniden okula ulaştırdı. Böylece her iki öğrenci de sınava zamanında girmeyi başardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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