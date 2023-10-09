Hamas-İsrail Çatışması Sırasında İsrail'e Giden Türklerin İstanbul Havalimanı'nda Yaşadıkları

Hamas- İsrail arasındaki çatışma devam ederken, Almanya'dan 4 günlük Kudüs turu için İsrail'e giden Türkler, İstanbul Havalimanı'nda yaşadıklarını anlattı. Türk grubun kafile başkanı Ahmet Koçyiğit, "Müslümanlara, bize karşı sözlü olmasa bile vücut dili ile bir baskıları oldu " dedi. Grupta bulunan Fatih Öztürk ise "Biz Mescid-i Aksa'dan 1 kilometre ilerdeydik. Bombaları biz havada hep görüyorduk. İster istemez bir korku oldu" diye konuştu.

Hamas'ın İsrail'e karşı Aksa Tufanı Operasyonu, İsrail'in de Hamas'a karşı başlattığı Demir Kılıçlar Operasyonu üçüncü gününde devam ediyor. 4 günlük Kudüs turu için Almanya'nın Düsseldorf kentinden İsrail'e giden 37 kişilik Türk grubunu taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Uçaktan inen Türkler, bombaların patladığı sırada yaşadıklarını anlattı.

Almanya'dan Kudüs turu için İsrail'e giden Türki grubun kafile başkanı Ahmet Koçyiğit, "Biz grup olarak 4 günlüğüne Almanya'dan Kudüs turu yapmak için İsrail'e gittik. Biz oraya tedbirli gitmiştik ama böyle bir savaşın içinde kalacağımızı ummuyorduk. Grup da buna hazır değildi. Böyle bir olayın içinde kalmış olduk. Tabi dünya küçük, internetler açık. Televizyondan haberleri devamlı izliyorlardı. Grubun psikolojisi çok bozuldu. Orada çok kötü psikolojik olaylar yaşandı. Gruptakiler zor durumda yaşandı. Orada zaten polisten daha çok asker vardı" dedi.

"Bize sözlü olmasa da vücut dili ile baskılar oldu"

İsrail polisi ve vatandaşlarının baskı yaptıklarını iddia eden Koçyiğit, "Müslümanlara, bize karşı sözlü olmasa bile vücut dili ile bir baskıları oldu. Tabii bizim orada gördüğümüz olaylarda burada anlatılacak olaylar değil. Gözümüzün önünde bir genci alıyorlar ve yatırıyorlar. Gencin üzerine 7-8 tane polis çöküyor. Rehberimiz 'Ahmet hoca buralarda bu tür olaylar normal. Daha çok göreceğiz. Grubun buna tepki göstermemesi lazım' diye bizi uyardı. Gelirken biletlerimiz 4-5 kez iptal edildi. Türk Dışişlerinin yetkililerine bize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bizim için önemli olan şuydu İsrail Tel Aviv Havalimanı'ndayken sesimizi bir yerlere duyurmaktı. Herkes panik içinde herkes kaçışırken, bizim Tel Aviv Havalimanı'nda olduğumuzu duyurmak grupta bir rahatlamaya neden oldu" dedi.

"Bombaları havada gördük"

Çok yakınlarına bombaların düştüğünü söyleyen Fatih Öztürk ise "Almanya'dan geliyorum. Kudüs turu için gelmiştim. İsrail Gazze'de bizim son günümüzden önce bombalar başlamıştı. Bizim olduğumuz yere de bombalar geldi. Biz Mescid-i Aksa'dan 1 kilometre ilerdeydik. Oraya da bombalar geldi. Bizde hem duyduk hem gördük. Son gün bizim buraya geleceğimiz gün bizim olduğumuz yere daha çok bombalar atılmaya başladı. Grupta ister istemez bir korku oldu. Kadınlar vardı yanımızda çocuklarımız vardı. İster istemez bir korku oldu. Neyin ne olacağı belli değildi. Herkes bir telaş içindeydi. Çünkü haberlere göre 5 bin ile 7 bin arası bomba atılmıştı. Bombaları biz havada görüyorduk. İster istemez bir korku oldu" diye konuştu. - İSTANBUL