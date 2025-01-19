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Ateşkesin ardından Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı

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Gazze'de ateşkes başladı

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Hamas'ın serbest bırakacağı 3 İsrailli rehinenin ismini açıklamasının ardından Gazze'de ateşkes resmen başladı. Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde bugün saat 17.00'de serbest bırakılacak rehinelerin isimlerinin Romy Gonen, Emily Damari ve Doron Shtenber Khir olduğunu duyurdu. Öte yandan anlaşmaya göre 7 gün içinde 4 rehine daha serbest bırakılacak.

Dünyanın heyecanla beklediği ateşkes rehine listesi krizi nedeniyle 2 saat 45 dakika gecikmeyle başladı.

ATEŞKES BEKLERKEN SALDIRI GELMİŞTİ

İsrail Başbakanı Netanyahu rehine listesinin teslim edilmediği gerekçesiyle Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmış ve yoğun bombardıman sırasında en az 9 kişi ölmüş 25 kişi ise yaralanmıştı.

3 REHİNENİN İSMİ AÇIKLANDI

Hamas'ın serbest bırakılacak 3 rehinenin isimlerinin Romy Gonen (24), Emily Damari (28) ve Doron Shtenber Khir (31) olduğunu açıklaması ve listeyi İsrail'e teslim etmesinin ardından kriz aşıldı ve Türkiye saatiyle 12.15 itibarıyla beklenen ateşkes başladı.

Gazze'de ateşkes başladı

7 GÜN İÇİNDE 4 REHİNE DAHA SERBEST BIRAKILACAK

Ateşkes kapsamında bugün saat 17.00 itibarıyla isimleri açıklanan 3 rehine serbest bırakılacak. 7 gün içindeyse 4 rehine daha serbest bırakılacak. Ateşkesin ikinci aşamasıyla ilgili görüşmeler ise ilk aşamanın 16'ncı gününde başlayacak.

KATAR: ATEŞKESİN BAŞLADIĞINI TEYİT ETTİK

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari ateşkesin başlamasıyla ilgili belirsizlikler üzerine X hesabından paylaşımda bulundu. Katarlı yetkili, Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugaylarınca bugün serbest bırakılacak 3 esirin isimlerinin İsrail tarafına gönderildiğini, salıverileceklerden 2 kişinin Romanya ve İngiltere vatandaşlığının da olduğunu aktardı. Ensari, açıklamasında Gazze Şeridi'nde ateşkesin başladığını teyit ettiklerini kaydetti.

Gazze'de ateşkes başladı

GAZZE'YE YARDIM TIRLARI GİRMEYE BAŞLADI

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, yardım tırları Mısır tarafındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapmaya başladı.

Mısır'ın "El-Kahire el-İhbariye" kanalında yayınlanan haberde, Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen insani yardım tırlarının Gazze Şeridi'ne giriş yapmaya başladığı ifade edildi. Filistin kaynakları, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na ulaşan 95 tırın Gazze'ye giriş için ateşkesin yürürlüğe girmesini beklediğini aktarmıştı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) 4 bin tır dolusu insani yardımının da Gazze Şeridi'ne girmek için hazır beklediği bildirilmişti.

NE OLDU?

Hamas ile İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi beklenirken Tel Aviv yönetimi, "teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar" ateşkesin devreye alınmayacağını açıklamıştı. Hamas'ın Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayınlaması üzerine İsrail, ateşkesin TSİ 12.15'te başladığını duyurdu.

Gazze'de ateşkes başladı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (41)

Haber YorumlarıVEFA:

Eyy Hamas Gencecik sivil kadınları rehin almak da nedir? Hangi törede, dinde var bu?.. Önce vicdanlı, merhametli insan olun, insan!..

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Haber Yorumlarıveli İdi:

Hamas son bi bomba yemeyi mi bekliyordun. Bu resmen beyinsizlik

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Haber YorumlarıSemih Serinkan:

israle nasıl güvenecekler esir teslimi tamamlandıktan sonra savaşa devam ederlerse ne olacak ateşkesin garantörü kim kimler denetleyecek o güç kim

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Haber YorumlarıBidüşün:

Umarım kalıcı bir ateşjrs olur

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

1.5 yılda Hamas’ı ve Gazzeyi teslim alamadı ! Birliği bozmayı çok denedi ama başaramadı ! Bugün Hamas’la masaya oturdu anlaşmak zorunda kaldı ! Biz PKK ile anlaşmadık hiç bir zaman ! Ama İsrail terör dediği adamlarla aynı kâğıda imza atmak zorunda kaldı ! Onları delirten bu işte ! Binlerce insan öldü ama kimse sizden korkmuyor kimse size saygı duymuyor! Dolar yıkılacak ABD kendi derdine düşecek ve türkün gücünü göreceksiniz

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Haber YorumlarıTuna gündüz:

gidenler de geri gelecek mi peki?

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Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Bütün dünya ülkeleri seyrediyor hepsini geç Müslüman kitle utanmasa çekirdek çitleyecek yazık yazık ,bizler sadece burada yazabilecek kadar gücümüz var

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Devamını sabırsızlıkla bekliyoruz çok güzeldi her şey teşekkürler

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Haber YorumlarıOzzy ST:

Bu 3 kisiyi aldıktan sonra 300 Gazzeliyi gine bombalar bunlar. Yani barış marış hikaye ateşkes uydurma.

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıHarun Köçer:

haberler.com yorumlarımız neden yayınlanmıyor?

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
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