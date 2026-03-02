Haberler

Hamaney'in daha önce görülmemiş fotoları

Hamaney'in daha önce görülmemiş fotoları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in daha önce görülmemiş fotoğrafları gün yüzüne çıktı. Hamaney, 37 yıldır İran'ın en üst karar mercii olan "Rehber" makamını elinde bulunduruyordu.

ABD Başkanı Trump, 28 Şubat'ta İsrail ile birlikte İran'a karşı başlattıkları saldırılarda İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğünü açıkladı. İran devlet televizyonu da Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı" ifadesini kullandı. Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan edildi.

1989'dan bu yana İran'ın en üst karar mercii olan "Rehber" makamında iç ve dış politikada önemli izler bırakan Hamaney'in daha önce görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı.

İşte o kareler:

Hamaney'in daha önce görülmemiş fotoları

Hamaney'in daha önce görülmemiş fotoları

Hamaney'in daha önce görülmemiş fotoları

Hamaney'in daha önce görülmemiş fotoları

Hamaney'in daha önce görülmemiş fotoları

Ayça Elal
Haberler.com
Kuveyt'te ABD'ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu

Böylesi görülmedi! 3 pilot bugün vurulan ABD uçaklarından sağ çıktı
Husiler de savaşa katılıyor! Video yayınlayıp resmen duyurdular

Bir örgüt daha savaşa katılıyor! Video yayınlayıp resmen duyurdular
Osimhen ve Ndidi İran'a gidiyor

Osimhen İran'a gidiyor!
Süper Lig devinden kaçar gibi gitti, yeni takımında kral oldu

Süper Lig devinden kaçar gibi giden futbolcuya bakın
ABD'li senatör: 'İran'ın nükleer tesisleri yok edildi' diyen Trump değil miydi?

ABD karıştı! Trump'ı kendi sözleri üzerinden fena avladı
Cristiano Ronaldo'dan 1 milyar dolarlık imza

Attığı imza uykuları kaçıracak cinsten