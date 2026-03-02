Hamaney'in daha önce görülmemiş fotoları

ABD Başkanı Trump, 28 Şubat'ta İsrail ile birlikte İran'a karşı başlattıkları saldırılarda İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğünü açıkladı. İran devlet televizyonu da Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı" ifadesini kullandı. Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan edildi.

1989'dan bu yana İran'ın en üst karar mercii olan "Rehber" makamında iç ve dış politikada önemli izler bırakan Hamaney'in daha önce görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı.

İşte o kareler: